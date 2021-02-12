Медведям и тиграм в Екатеринбургском зоопарке увеличат жилплощадь

Зоопарк готовит эскизные проекты расширения вольера белых медведей. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге продолжают обсуждать вопрос второй очереди зоопарка. А пока изменения претерпевает существующая площадка.

Как рассказала директор зверинца Светлана Прилепина в ходе сегодняшней пресс-конференции, для соблюдения необходимых требований, предъявляемых к содержанию животных, ведутся работы по расширению вольеров. В частности, есть эскизные проекты по увеличению территории загона белых медведей. Кроме того, в разработке находится аналогичная документация для вольера амурских тигров.

По словам директора учреждения, сейчас в зоопарке "нет аховой ситуации по территориальному размещению животных". Она также заявила, что зверинец уникален, потому что размещён на маленькой территории.

Отметим, что строительство второй очереди зоопарка остаётся под вопросом. В ходе своего выступления Светлана Прилепина уточнила, что специалисты продолжают поиски подходящего места. Они должны предложить две-три площадки. Со своей стороны, зоопарк представил все необходимые требования для организации новой очереди. При этом городу настоятельно рекомендовано сохранить зоопарк на уже существующей площадке.

Ранее предполагалось, что к 2023 году вторая очередь зоопарка появится в границах Сибирского тракта – ЕКАД – Кольцовского тракта – улицы Чистая. Однако позже в связи с принятием решения о проведении в Екатеринбурге Универсиады-2023 планы по использованию этой территории изменились.

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