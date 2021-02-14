В России утверждена стратегия развития лесного комплекса до 2030 года

К 2030 году вклад лесной отрасли в экономику страны должен увеличиться до 1,14 трлн рублей. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил стратегию развития лесного комплекса до 2030 года. К этому времени вклад лесной отрасли в экономику страны должен увеличиться вдвое - до 1,14 трлн рублей.

Для достижения этого показателя необходимо будет проводить комплексную работу по таким направлениям, как цифровизация отрасли, развитие механизмов лесовосстановления и создание лесных питомников, поддержка перерабатывающей инфраструктуры и расширение сети лесных дорог. Об этом говорится в пояснительной записке к документу, опубликованной на сайте кабмина.

Планируется, что отрасль будет переориентирована с экспорта необработанных лесоматериалов на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого придётся изменить инструменты господдержки, скорректировать таможенно-тарифную политику. Это позволит открыть новые предприятия и создать новые рабочие места.

Особый акцент стратегия делает на лесосбережении и борьбе с лесными пожарами, ради чего планируется совершенствовать систему дистанционного мониторинга Рослесхоза.

Минприроды поручено в ближайшие полгода представить в Правительство план реализации стратегии с указанием конкретных действий для повышения эффективности отрасли.

Напомним, ранее стало известно, что кабмин планирует направить в регионы России более 21 тыс. единиц лесопожарной техники.