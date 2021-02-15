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15 февраля 2021, 15:28

МЧС предупредило жителей Свердловской области о морозах

похолодание

Жителей Свердловской области предупредили о морозах. Фото: Галина Соловьёва.

Синоптики и МЧС предупредили жителей Свердловской области о холодах. Они продлятся с 16 до 20 февраля.

Как ранее сообщала "Областная газета", в начале недели в регионе заметно похолодает. Днём столбики термометров будут показывать примерно -20ºС, а по ночам температура воздуха может опускаться даже до -35ºС.

В ближайшие дни свердловчанам необходимо помнить о рисках, связанных с низкими температурами. Морозная погода – всегда серьёзное испытание для служб жизнеобеспечения и рядовых граждан, отмечают в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Чтобы сберечь себя и своё здоровье в эти дни, необходимо соблюдать следующие правила:

  • подбирать одежду и обувь по погоде. Выходя на мороз, быть сытым;
  • детям, пожилым людям и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, отказаться от прогулок при температуре ниже 20 градусов;
  • соблюдать меры пожарной безопасности (не использовать самодельное электрооборудование);
  • отказаться от дальних поездок на личном автомобиле. Если вы всё же отправились в дорогу, то должны иметь при себе термос с горячим чаем, небольшой запас продуктов питания, заряженный телефон, лопату, спички.

В случае происшествий необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или на единый номер вызова экстренных служб – "112".

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Погода
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Областная газета Свердловской области

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