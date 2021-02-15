В Нижнем Тагиле выбрали нового подрядчика на отлов бездомных животных

В приоритете у городских властей отлов животных на территории школ, детсадов, объектов культуры и здравоохранения. Фото: Алексей Кунилов.

В Нижнем Тагиле отловом и передержкой бездомных животных займётся компания из Красноуральска. Договор заключён с ООО «Арсенал».

По данным пресс-службы мэрии муниципалитета, подрядчик приступил к работе на прошлой неделе. Сейчас в районных администрациях идёт сбор сведений о местах скопления безнадзорных животных. Данные передаются в управление городским хозяйством, а затем в ООО «Арсенал».

В приоритете у городских властей отлов животных на территории школ, детсадов, объектов культуры и здравоохранения. Особое внимание уделяется тем местам, откуда поступали сигналы о нападении собак на человека.

Отмечается, что результаты работы нового подрядчика будут рассматриваться ежедневно. При необходимости в неё будут вноситься соответствующие коррективы.

Известно, что договор с подрядчиком действует до конца марта текущего года. За это время компания обязуется выполнить услуг по обращению с животными без владельцев на общую сумму 590 тысяч рублей.

Добавим, в 2020 году безнадзорными животными занималось ООО «Специализированная служба» из Артёмовского. Срок действия контракта с данной компанией подошёл к концу.

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