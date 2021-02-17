Крупный алмаз ювелирного качества более 100 карат назвали "Спутник V"

Алмаз "Спутник V" добыты на россыпях северной Якутии. Фото: АЛРОСА.

Такой алмаз - редкость. Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов отметил, что это настоящее чудо природы.

"Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом – но сотворённым руками наших учёных", - прокомментировал генеральный директор АЛРОСА, цитата приведена на официальном сайте компании.

Цветные крупные алмазы на россыпном месторождении на северо-западе Якутии - не редкость, здесь находят алмазы очень редких оттенков, качество их ценят во всём мире. Но даже для такого предприятия найти 100,53-каратный алмаз размером 27,15х28,81х29,56 мм - событие. Драгоценный камень имеет форму уплощённого октаэдра и имеет явно выраженный светло-жёлтый цвет.

К слову, на Урале тоже добывают изумруды. На Мариинском прииске было отбито более 141 тыс. кубометров горной массы, из которых получено 670 кг изумрудов, 12 кг александритов и более 27 тонн бериллов. Здесь нашли изумруд весом более 1,1 кг и ему тоже дали имя - Губернаторский. Почта России тогда даже выпустила 1000 карточек в его честь. И это первая почтовая продукция, посвящённая уральским самоцветам. В мае 2019 года на Мариинском прииске был найден редкий изумруд весом 1,6 кг. Камень стал крупнейшей находкой в стране за последние 29 лет, его разрешили продать за рубеж.

Напомним, Мариинский прииск проходит комплексную геолого-экономическую оценку Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения до марта 2021 года. Единственное в Евразии предприятие по добыче драгоценных и полудрагоценных пород разработало также туристический маршрут.