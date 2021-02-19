15 свердловских муниципалитетов могут попасть в зону паводка

Для беспрепятственного пропуска паводковых вод будут задействованы 15 тыс. человек, 3 тыс. единиц техники. Фото: Алексей Кунилов.

Названы муниципалитеты Свердловской области, которые могут попасть в зону весеннего подтопления. Начало паводка ожидается во второй декаде апреля.

Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Павленко.

"Весеннее половодье на 2021 год будет развиваться по прогнозам 2020 года, в пределах или может быть местами выше нормы. Предварительно, в зоне весеннего половодья и воздействия паводковых вод прогнозируем, что окажется 15 муниципальных образований", – заявил он.

В списке значатся городские округа Красноуфимский, Белоярский, Верхотурский, Каменск-Уральский, Серовский, Талицкий, Горноуральский, Карпинск и Туринский, а также Ирбитское и Махневское муниципальные образования, Байкаловский, Слободо-Туринский и Нижнесергинский муниципальные районы. Также под угрозой паводка окажется Нижний Тагил.

Стоит отметить, что в 2020 году также сообщалось о 15 муниципалитетах. При этом перечень был частично изменён, ознакомиться и сравнить списки можно тут.

В ходе своего выступления Иван Павленко также сообщил, что на дорогах регионального значения уже начаты работы по укреплению мостов. На некоторых участках распиливается и подрывается лед. Для беспрепятственного пропуска паводковых вод будут задействованы 15 тыс. человек, 3 тыс. единиц техники, в том числе 216 плавсредств и 11 вертолётов.