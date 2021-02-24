Евгений Куйвашев обратился к свердловчанам в связи с непогодой

Евгений Куйвашев: "Помимо снегопадов, пусть и незначительных, возникла ещё и низовая метель, на трассы вынесло весь снег, выпавший ранее". Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призывает всех уральцев, в том числе водителей, быть внимательными. Главам муниципалитетов необходимо держать ситуацию с непогодой на контроле, особое внимание уделять работе детсадов и школ.

По данным главы региона, в выходные на борьбу со снежными заносами выходили 100 единиц техники. За три дня было рассыпано 584,5 кубометра реагентов. Работы по устранению последствий непогоды продолжаются. Из-за ветра было нарушено энергоснабжение в Горноуральском и Каменском ГО, в Каменске-Уральском, Гарях, Богдановиче, Тугулыме и Первоуральске. Неполадки там уже устранены.

"В ряде территорий работы продолжаются. Все аварийные бригады энергетиков и коммунальщиков продолжают находиться в полной готовности. Ситуация на дорогах при низкой температуре из-за сильного ветра резко ухудшилась. Помимо снегопадов, пусть и незначительных, возникла ещё и низовая метель, на трассы вынесло весь снег, выпавший ранее", - написал в своём Instagram Евгений Куйвашев.

Он напомнил, что в случае заноса на трассах необходимо звонить в круглосуточную дорожную диспетчерскую службу - 8 (343) 261-79-83 - или на горячую линию областного управления автодорог - 8 (343) 262-50-65.

"По прогнозам синоптиков, снежный буран, который обрушился на соседнюю Челябинскую область, не должен переместиться к нам. Однако прошу всех, пока погода окончательно не наладилась, быть особенно внимательными. Обращаюсь к водителям: по возможности откажитесь от поездок. Если вам всё же нужно ехать, соблюдайте скоростной режим и дистанцию", - обратился к свердловчанам губернатор.

Напомним, что вдобавок к холодам свердловчан предупредили об очень сильном ветре 24 февраля. Уральские синоптики прогнозируют, что морозы к концу недели ослабнут, а ветер утихнет. Местами продолжит идти снег, возможны метели.