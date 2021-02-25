В Гидрометцентре рассказали о причинах непогоды на Урале

Снежная буря на Плотинке в Екатеринбурге 24 февраля. Фото: Галина Соловьёва

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, с чем связаны морозы, ветер и метель, пришедшие на Урал. В ближайшие дни морозы ослабнут, однако оттепелей не ожидается.

"На Урале очень сложная погода: в Челябинской и Курганской областях. С чем это связано? Глубокий циклон к западу от Урала и мощный антициклон в другом направлении, который вчера и сегодня определяет холодную погоду на европейской территории. Между ними очень большая разница давлений... В тылу циклона мощные северные ветры и они обусловлены перепадом давления по горизонтали", - приводит РИА Новости слова Романа Вильфанда.

Он также отметил, что в тылу циклона происходит осаждение водяных паров, сильные осадки и ветер, снег, метель и заносы на дорогах.

Добавим, что крепкие морозы пришли в Свердловскую область на этой неделе. Самая низкая температура была в ночь на 23 февраля в Североуральске -44 градуса. Оттепелей на этой и следующей неделях не ожидается.

"Сейчас циклон направляется к Омску и Новосибирску, осадки и ветер на Урале ослабеют, крепкий мороз сохранится, но смягчится 26-27 февраля на 7-10°. Однако, зима удержит позиции не только до конца февраля, но и в первой пятидневке марта, оттепели пока маловероятны", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра.

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