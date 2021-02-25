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25 февраля 2021, 16:11

МЧС продлило предупреждение о холодах в Свердловской области

Люди идут по улице в морозы

Оттепелей до 5 марта не ожидается. Фото: Галина Соловьёва

Морозы в Свердловской области сохранятся 26-27 февраля. Среднесуточная температура воздуха местами  может опускаться до -36°С.

В связи с этим в МЧС свердловчан призывают соблюдать меры пожарной безопасности и уделить особое внимание всем видам отопления.

"Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование", - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Автовладельцев просят никуда не выезжать без необходимости.

Напомним, что крепкие морозы пришли в Свердловскую область на этой неделе. Самая низкая температура была в ночь на 23 февраля в Североуральске -44 градуса. Оттепелей до 5 марта не ожидается. О причинах непогоды на Урале рассказали в Гидрометцентре России.

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Фото: данные с сайта Уральского гидрометцентра
Областная газета Свердловской области

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