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25 февраля 2021, 16:24

В Нижнем Тагиле объявлено предупреждение о смоге

Смог на улице зимой

На прошлой неделе предупреждение о смоге было объявлено на территории всей Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Уральские синоптики объявили предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле. Оно будет действовать до вечера 27 февраля.

"С 20 часов 25 февраля до 20 часов 27 февраля на территории ГО "город Нижний Тагил" ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

На прошлой неделе предупреждение о смоге было объявлено на территории всей Свердловской области.

Добавим, что одновременно уральские синоптики продлили предупреждение о холодах в регионе до 27 февраля.

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