Февраль 2021 года стал самым холодным с 1985 года на севере Свердловской области

В последний раз такой суровый февраль на севере региона был зафиксирован в 1985 году. Фото: Павел Ворожцов.

Главный синоптик Уральского управления гидрометцентра Галина Шепоренко прокомментировала низкие температуры на Среднем Урале в текущем месяце. По её словам, февраль 2021 года выдался особенно холодным для северной части области.

В ходе своего выступления на сегодняшней пресс-конференции Галина Шепоренко рассказала, что такие холодные феврали повторяются в южной части региона раз в пять лет, а в северной – раз в 25-30 и более лет. В последний раз такой суровый февраль на севере региона был зафиксирован в 1985 году.

"В южной части области такие холодные сезоны повторяются в среднем раз в пять лет. На севере региона действительно холода были редкие по повторяемости. Температура воздуха в январе и в феврале была намного ниже климатической нормы – на 6–7 градусов", – заявила синоптик.

Добавим, ранее стало известно, что в ночь на 23 февраля в Североуральске было зафиксировано -44 градуса. В Екатеринбурге на Обсерваторской горке тогда же было -32 градуса, ночью 24 февраля -29 градусов.

Напомним, этой зимой, в том числе в феврале, синоптики и МЧС часто предупреждали жителей о сильных морозах. На севере Свердловской области столбики термометров периодически опускались до -41 ºС.