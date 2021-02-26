Оттепель придёт на Средний Урал в начале марта

"Мы поворачиваем к теплу", - заявила Галина Шепоренко. Фото: Галина Соловьёва.

В начале марта в Свердловскую область придут оттепели. В регионе начнёт постепенно теплеть с завтрашнего дня.

Об этом рассказала главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко в ходе сегодняшней пресс-конференции.

"Мы поворачиваем к теплу! Холода практически уже закончились, температура будет повышаться. Уже завтра ожидается -15...-20 градусов, на севере до -25 градусов. В последующие дни станет ещё теплее. В целом, к концу первой недели марта подойдём к дневным оттепелям", – заявила она.

Галина Шепоренко также отметила, что несмотря на прогнозируемые оттепели, первая половина марта всё-таки будет достаточно зимней, будет ещё подсыпать снег. Также не исключаются кратковременные похолодания.

"Но в целом температура повысится и будет достаточно комфортно", – уточнила синоптик.

По её словам, говорить о ранней весне не стоит. Наступление метеорологической весны – переход среднесуточной температуры через ноль – должен произойти в апреле.

Добавим, ранее были названы муниципалитеты Свердловской области, которые могут попасть в зону весеннего подтопления. Начало паводка ожидается во второй декаде апреля.

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