На Среднем Урале потеплеет до нуля градусов

Фото: Алексей Кунилов.

Синоптики рассказали, какой погоды ждать жителям Свердловской области в ближайшие три дня. К концу рабочей недели воздух прогреется до нуля градусов.

По данным ФГБУ «Уральское УГМС», сегодня днём столбики термометра покажут -1...-6 ºС. Ожидается небольшой снег и ветер западной четверти 5-10 м/с.

На большей части территории региона в ночь на пятницу будет достаточно комфортно – до -8...-13 ºС. Однако на крайнем севере ещё продержатся зимние температуры – до -20...-25 ºС. В дневное время потеплеет до 0...-5 ºС. Несмотря на почти весеннюю погоду, синоптики предупреждают о снеге и даже метелях, а также о порывистом ветре до 15 м/с.

В субботу пройдёт небольшой снег. В ночное время -11...-16 °С, на крайнем севере до -23 °С, в дневное ‒ -5...-10 °С. Ветер западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

В Екатеринбурге в эти дни будет: -2...-4 °С, 0...-2 °С и -6...-8 °С соответственно.

Фото: Уральский гидрометцентр

Ранее главный синоптик Уральского управления гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что холода на Среднем Урале практически закончились, температура будет повышаться. Дневные оттепели начнутся к концу первой недели марта.

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