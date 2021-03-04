Идёт охота на волков: на Среднем Урале за январь и февраль уничтожили 120 серых хищников

Волк – очень осторожное животное, выследить которого не просто. Фото: Владимир Мартьянов.

В Свердловской области продолжается отстрел волков – всего за январь и февраль этого года уничтожили более 120 серых хищников.

Для сравнения, за весь 2019 год, по данным департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, охотники отстреляли 264 волка, а в 2020 году – 311. По итогам 2021 года эта цифра, вероятно, будет ещё больше. Число особей серых хищников растёт, что связывают с увеличением количества копытных животных на Среднем Урале – основного объекта волчьей охоты. Так, в 2010 году, по данным зимнего учёта, у нас было более 27 тысяч лосей и 28 тысяч косуль, волков – более 500 особей. В 2019 году в регионе насчитали почти 50 тысяч лосей и более 47 тысяч косуль, волков тоже прибавилось – стало более 800 хищников.

Зима и начало весны – традиционное время для отстрела волков. Самое холодное, а значит, голодное и опасное для людей: в этот период серые хищники чаще всего выходят к населённым пунктам. И им ничего не стоит пробраться ночью на подворье, задрать дворнягу и пошурудить в отаре баранов или овец – за один присест волк может съесть семь-восемь килограммов мяса. В декабре прошлого года стая из трёх волков буквально терроризировала посёлок городского типа Махнёво. Выходили серые и к посёлку Сосьва, другим северным посёлкам региона.

– Охота на волков непростая, по следу, как лося, не часто возьмёшь – надо флажковать, – рассказал журналисту «Облгазеты» ведущий специалист отдела государственного надзора, охраны и использования животного мира департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Андрей Юровский. – Таким способом добывается около 70 процентов хищников.

Допустим, следы ведут в рощу, нужно её обойти – следов выхода нет. Тогда надо разматывать бухты верёвок с красными флажками. Вопреки расхожему мнению, выход из окружения не обозначают, кольцо сплошное. Охотники выстраиваются по кольцу, а кто-нибудь идёт внутрь, может и там подстрелить, но уж подшумит точно. Если волка допечёт, он и через флажки перемахнёт, тут-то его и надо брать.

Кстати, красные флажки – больше для ориентации охотников, для животных же всё вокруг – чёрно-белый «телевизор». Другое дело – запахи. Нюх и чутьё у волка отменные, поэтому бухты с красными флажками держат в жилом помещении, чтобы они пахли человеком, которого это животное всё-таки боится. Говорят, что волки даже запах металла чуют, то бишь ружья или карабина.

Как правило, в бригады по охоте на волков объединяются опытные, проверенные люди: дело рискованное, случайных людей не терпит. Есть охотничьи бригады, специализирующиеся исключительно на волках. Мясо его, понятно, в пищу не годится, а вот шкура – шикарный трофей.

«Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».