В Нижнем Тагиле разрешили отстреливать волков

Зима и начало весны – традиционное время для отстрела волков. В это время хищники чаще всего выходят к населённым пунктам. Фото: Владимир Мартьянов.

В Свердловской области принято решение о регулировании численности волков. Отстреливать серых хищников разрешили на территории охотничьего угодья "Нижнетагильское".

Соответствующий приказ опубликован региональным департаментом по охране, контролю и регулированию использования животного мира. Как говорится в документе, отстрелу подлежат волки. Ограничений по количеству, возрасту и полу нет. Охотиться на хищников можно до 30 апреля.

Причинами такого решения стали превышение показателей максимальной численности волков и (или) угроза нанесения ущерба здоровью людям, другим животным.

Фото: документ

Ранее "Областная газета" информировала, что за первые два месяца 2021 года на Среднем Урале было уничтожено более 120 серых хищников. Для сравнения, за весь 2019 год охотники отстреляли 264 волка, а в 2020 году – 311.

Зима и начало весны – традиционное время для отстрела волков. Оно самое холодное и голодное для волков, а значит, и опасное для людей: в этот период серые хищники чаще всего выходят к населённым пунктам. И им ничего не стоит пробраться ночью на подворье, задрать дворнягу. За один присест волк может съесть 7-8 кг мяса.

Добавим, как сообщают местные СМИ, на днях под Нижним Тагилом местные жители несколько раз видели волков. Хищники уже загрызли восемь местных собак.