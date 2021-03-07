В Свердловской области разрешили отстрел кабанов

Численность кабанов планируется уменьшить на 12 тыс. особей. Фото: Алексей Кунилов.

На территории Свердловской области стартовал отстрел кабанов. Сделано это в рамках профилактики распространения африканской чумы свиней (АЧС).

Как говорится в документе, охотиться на кабанов можно на территории охотничьих угодий, а также на особо охраняемых природных территориях областного значения. Отстреливать животных разрешено до 1 апреля 2022 года. По итогу должно остаться не более 0,25 особей на 1000 гектаров.

Ранее "Областная газета" уже писала о таких планах. Как стало известно изданию, сейчас на Среднем Урале насчитывается около 18 тыс. диких кабанов, средняя плотность популяции этого животного составляет 0,86 особей на 1000 га. Численность кабанов планируется уменьшить на 12 тыс. особей.

Кабанов завезли в Свердловскую область в начале 80-х годов прошлого века. Животные прижились благодаря охотхозяйствам, которые их подкармливают. Охота на них разрешена большую часть года, что и привлекает охотников. Однако если зверя не будет в должном количестве, охотники потеряют к нему интерес, его перестанут подкармливать. Оставшиеся особи будут вынуждены мигрировать в поисках корма. А мигрирующие животные с большей вероятностью могут занести к нам вирус АЧС из других регионов, считают специалисты.

Приказ опубликован на сайте департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Фото: документ

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