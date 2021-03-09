Средний Урал отметился сразу в двух антирейтингах по качеству воды

За 2020–2022 годы качество питьевой воды должно улучшиться более чем для 500 тысяч уральцев. Фото: Алексей Кунилов

В 2020 году расходы Свердловской области на федеральный проект «Чистая вода» стали самыми скромными в Уральском федеральном округе, пишет РБК. Согласно подсчётам издания, в прошлом году размер трат на улучшение качества питьевой воды в пересчёте на душу населения на Среднем Урале составил всего 49,7 рубля (для сравнения — в Тюменской области этот показатель достиг 921 рубля). Ранее Счётная палата РФ назвала наш регион лидером антирейтинга по уровню загрязнения водоёмов. Почему так получилось и как власти решают эти проблемы?

Одного проекта мало

Федеральный проект «Чистая вода», который ранее был частью национального проекта «Экология», с 1 января 2021 года реализуется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Он подразумевает строительство и реконструкцию сетей водоснабжения. В прошлом году по этому проекту в Свердловской области выполнили только два мероприятия на сумму 215,2 миллиона рублей, причём 200,2 миллиона из них поступили из федерального бюджета. На эти деньги удалось построить водозаборные сооружения и сети водоснабжения в Верхней Туре, а также приступить к реконструкции и переводу системы водоснабжения Кушвы с открытого водозабора на подземный источник в акватории Половинкинского водохранилища. Работы в Кушве продолжаются, в текущем году на них выделили ещё 414,3 миллиона рублей, в том числе 385,3 миллиона — из федеральной казны. Других мероприятий на текущий год в рамках федерального проекта не запланировано.

Такие небольшие объёмы финансирования и малое количество муниципалитетов, которые затрагивает проект, настораживают. В настоящее время уровень обеспеченности свердловчан качественной питьевой водой составляет всего 78,2 процента, тогда как целевой показатель – 90 процентов. Его необходимо достичь к 2030 году в соответствии с указом Президента России Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития РФ и губернаторской программой «Пятилетка развития».

Чтобы ускорить процесс выполнения этой задачи, в 2019 году областные власти утвердили одноимённую государственную программу, которая представляет собой региональную составляющую нацпроекта. Она рассчитана на срок до 2024 года. Из федерального и областного бюджетов на весь этот период выделено 2,52 миллиарда рублей. Примерно столько же должно быть покрыто за счёт внебюджетных источников и частных инвестиций в рамках концессионных соглашений.

В департаменте информполитики Свердловской области «Облгазете» пояснили, что региональная программа призвана решать проблемы с питьевой водой не только в тех муниципалитетах, которые вошли в федеральный проект, но и в других, тоже требующих к себе внимания из-за низкого качества воды. Среди них есть и крупные города.

— Мы с коллегами из Роспотребнадзора провели серьёзный анализ, чтобы определить, где требуются первоочередные меры. И сегодня занимаемся модернизацией системы водоочистки в таких территориях. Это, например, Кировград, Верхняя Тура, Ревда, Первоуральск, Верхотурье, — написал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Так, например, в Кировграде в прошлом году ввели в эксплуатацию станцию водоподготовки, в Верхотурье — модульные водоочистные сооружения на нескольких скважинах питьевого водоснабжения и водозаборных узлах. Кроме того, при проведении капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется замена внутридомовых инженерных коммуникаций, что позволяет доставить питьевую воду надлежащего качества непосредственно до потребителя.

Грязные водоёмы

Работы по обновлению и строительству новой коммунальной инфраструктуры должны исправить ситуацию. При этом стоит понимать, что качество питьевой воды зависит, конечно, и от качества воды в водоёмах, которые используются для питьевого водоснабжения. А с этим в Свердловской области, как оказалось, есть большие проблемы.

В феврале Счётная палата РФ опубликовала отчёт об итогах исследования результативности мер по экологической реабилитации водных объектов в стране. Наш регион оказался лидером антирейтинга: за последние десять лет здесь произошло наибольшее среди субъектов РФ количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения водоёмов. При этом экологическая реабилитация водных объектов в последние годы не проводилась.

Министр экономики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов, отвечая ранее на вопросы журналистов, сказал, что считает несправедливым то, что водоёмы, расположенные на территории старопромышленных регионов, к которым относится и наш, ставятся в этом исследовании в один ряд с теми водоёмами, что находятся в регионах с развитым сельским хозяйством или в лесах.

Заведующий отделом научно-методического обеспечения восстановления и охраны водных объектов ФГБУ РосНИИВХ Александр Попов называет сразу несколько причин высокого уровня загрязнённости местных водоёмов. Это не только обилие действующих на Урале промышленных предприятий, но и большое количество несанкционированных свалок, в том числе вблизи водных объектов, а также деятельность садоводов и огородников, которая наносит ущерб водоёмам. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, уральцам необходимо менять культуру поведения в природе, убеждён Александр Попов.

Понятно, что низкое качество воды сказывается на безопасности и здоровье людей. Но есть у загрязнённых водоёмов и ещё одно негативное последствие.

— Вода из источника (подземного или наземного), прежде чем попасть в сети, проходит многоступенчатую очистку: химическую, техническую, механическую, очистку ультрафиолетом или хлорированием. Чем ниже качество исходной воды из водоёма, тем более затратен механизм её очистки. Это сказывается на тарифах. Поэтому важно заниматься вопросами очистки самих водоёмов, — подчеркнул Николай Смирнов в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам работы предприятий и ведомств в сфере энергетики и ЖКХ Свердловской области в 2020 году.

Одно из проблемных мест на Среднем Урале — Черноисточинское водохранилище, которое всего 20 лет назад находилось совсем в другом состоянии. В этом году планируется завершить разработку проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки «Южная» и инженерных коммуникаций в посёлке Черноисточинск до Нижнего Тагила. Строительно-монтажные работы должны начаться в следующем году. Реализация этого мероприятия обеспечит качественной питьевой водой более 200 тысяч человек.

Радует, что власти Свердловской области не довольствуются только федеральным финансированием и ищут способы решить проблемы с состоянием сетей водоснабжения в большем количестве территорий. При этом водоёмы, являющиеся источниками питьевой воды, с каждым годом оказываются всё в худшем состоянии. Может быть, следует решать проблему комплексно, подходя к ней не только со стороны совершенствования коммунальной инфраструктуры, но и с точки зрения экологии? И вообще — насколько целесообразно относить федеральный проект «Чистая вода» только к одному из нацпроектов?

Более подробно о причинах плачевного состояния свердловских водоёмов, основных загрязняющих веществах с разбивкой по муниципалитетам и способах выхода из сложившейся ситуации «Облгазета» расскажет в следующих номерах.

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