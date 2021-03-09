Владимир Путин одобрил создание полигона для учёта парниковых газов в Свердловской области

Научно-образовательный пилотный проект в регинах начнут реализовывать с августа. Фото: пресс-служба Кремля

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков доложил Президенту РФ Владимиру Путину о создании карбоновых полигонов в семи пилотных регионах. В этот список входит Свердловская область.

Полигоны, где будут изучать парниковые газы и измерять их уровень, планируется также создать в Тюменской, Новосибирской, Калининградской, Сахалинской областях, Чеченской республике и Краснодарском крае. При каждом будет карбоновая ферма, в том числе по выращиванию лесов для поглощения парниковых газов.

"Мы хотим разработать методики измерения потоков основных парниковых газов – это важно принципиально – двуокись углерода, метан, закись азота и так далее. Почему это важно – потому что сегодня все страны в рамках декарбонизации экономики в климатической повестке работают над тем, чтобы были свои собственные системы учёта парниковых газов. Важно, чтобы была собственная недискриминационная система измерения баланса парниковых газов, то есть того, как они и где выделяются и поглощаются", - передаёт пресс-служба Кремля слова Валерия Фалькова.

Научно-образовательный пилотный проект начнут реализовывать с августа. Участвовать в нём будут как учёные, так и бизнес. О готовности вложиться в создание полигонов уже заявили компании "Газпром нефть", "СИБУР", "Синара". Кроме того, будет привлекаться молодёжь, интересующаяся вопросами экологии, природопользования, биологии или почвоведения. После реализации проекта в пилотных регионах полигоны начнут появляться по всей стране.

Владимир Путин отметил, что декарбонизация – важнейшее и интересное направление деятельности, однако это не должно использоваться как инструмент для достижения узкокорыстных экономических целей.

В конце 2020 года в УрФУ уже заявляли, что вуз примет участие в общероссийской программе карбоновых полигонов.

"Карбоновые полигоны - своего рода "природные лаборатории", где исследуется способность различных растений поглощать углеродсодержащие соединения. На сегодня нет данных, как их поглощают, например, леса Урала, Сибири, Центральной России или Европы. Для предприятий появится ещё один механизм для декарбинизации промышленного производства - разведение растений, поглощающих углекислый газ. В свою очередь, вузы должны будут готовить специалистов для новой отрасли, связанной с изучением и поддержанием карбонового баланса", - рассказывал тогда первый проректор УрФУ Сергей Кортов.