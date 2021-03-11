30-градусные морозы задержатся на севере Свердловской области ещё на одну ночь

30-градусные морозы задержатся ещё на одну ночь. Фото: Алексей Кунилов

В ночь на 12 марта на севере Свердловской области похолодает до -35. По всему региону ожидается до -22...-27 градусов мороза. Однако уже к концу недели потеплеет до -2.

30-градусные морозы задержатся ещё на одну ночь. Минувшей ночью на Среднем Урале также холодало до -25, на крайнем севере - до -35.

Сегодня, 11 марта, днём будет морозно, до -12...-17, в Екатеринбурге - до - 14. Ожидаются метели и изморозь, ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с, порывы до 15 м/с. Свердловским водителям рекомендовали воздержаться от дальних поездок из-за снегопадов.

Завтра днём потеплеет до -7...-12, а в субботу столбики термометров поднимутся до -2...-7. В ночь на 13 марта уже будет теплее - до -13...-18, на востоке до -23. Осадки должны прекратиться, а ветер сменится на западный.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщала, что обширный циклон, занимающий арктическое побережье и управляющий погодой на европейской территории России, Урале и Западной Сибири, повернулся к Уралу своей холодной стороной. Однако после 13 марта в регион снова могут вернуться оттепели.

Прогноз погоды на 11-13 марта:

Фото: сайт Уральского гидрометцентра