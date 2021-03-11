В Нижнем Тагиле на случай ЧП в период половодья создали 30 пунктов временного размещения

"Мы должны быть готовы к любому развитию паводковой ситуации", – заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Фото: Алексей Кунилов.

В Нижнем Тагиле обсудили подготовку к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья. На случай подтопления уже определено 30 пунктов временного размещения населения.

В случае чрезвычайной ситуации пункты смогут принять 8 389 человек, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Помимо подготовки мест для временного прибывания граждан, в городе проводятся и другие мероприятия по данному направлению. В частности, стартовала информационная работа с населением. Кроме того, ведётся мониторинг паводковой ситуации на водоёмах, проверяются имеющиеся на них гидротехнические сооружения.

На сегодняшний день свободный объём Верхневыйского водохранилища составляет 11 млн кубических метров, на Черноисточинском пруду он равняется 2,9 млн кубометров. Леневское водохранилище готово принять ещё порядка 40-47 млн кубометров воды, а запас на Нижнетагильском пруду – порядка 5 млн кубических метров.

Также контролируется толщина льда на городском пруду. В районе спасательной станции она сейчас составляет около 90 сантиметров (в прошлом году была 42 сантиметра). Отмечается, что с 25 марта контроль над изменением состояния снега и льда традиционно будет осуществляться в два раза чаще.

"Мы должны быть готовы к любому развитию паводковой ситуации, принять все необходимые меры, чтобы, несмотря на обилие снега, весеннее половодье прошло в спокойном, штатном режиме", – заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Ранее "Облгазета" сообщала, что на Среднем Урале стартовали заседания областных противопаводковых подкомиссий. По предварительному прогнозу, начало паводка можно ожидать с 18 апреля. В зону подтопления могут попасть 15 муниципалитетов.