В Свердловской области снижают численность медведей, бобров и рысей

Животных, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, отлавливать нельзя. Фото: коллаж.

На территории Свердловской области занялись регулировкой численности животных. Опубликован перечень зверей и птиц, подлежащих отлову и отстрелу.

Как говорится в приказе регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира, всего в списке девять позиций. Отстрелу подлежат волки, лисы, енотовидные собаки, лоси, бобры, рыси, кабаны, бурые медведи, а также сизые голуби. При этом животных, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, отлавливать всё же нельзя.

Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Фото: документ

Ранее "Облгазета" уже писала, что на Среднем Урале стартовал отстрел кабанов. Сделано это в рамках профилактики распространения африканской чумы свиней (АЧС). Охотиться на них можно до 1 апреля 2022 года. По итогу должно остаться не более 0,25 особи на 1 000 гектаров.

Сейчас на Среднем Урале насчитывается около 18 тыс. диких кабанов, средняя плотность популяции этого животного составляет 0,86 особи на 1 000 га. Численность кабанов планируется уменьшить на 12 тыс. особей.

Кроме того, сообщалось о регулировании численности волков на территории охотничьего угодья "Нижнетагильское" (до 30 апреля). Причинами такого решения стали превышение показателей максимальной численности волков и угроза нанесения ущерба здоровью людей, других животных.

За первые два месяца 2021 года на Среднем Урале было уничтожено более 120 серых хищников.

Добавим, ещё одним новым документом департамента уточняется, что с 9 марта по 7 мая на территории охотничьих угодий "Лебяжское", "Рыбниковское" и "Маминское" разрешается отстрел лис, волков и енотовидных собак. Это необходимо в связи с угрозой возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов и угрозой нанесения ущерба здоровью граждан.

Стоит отметить, что лисы и енотовидные собаки являются разносчиками бешенства. Человек, контактировавший с инфицированным животным, может заразиться. Единственный способ уберечь себя – вакцина. При отсутствии профилактики у больного в 100% случаев наступает летальный исход.