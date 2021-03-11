В Свердловской области снижают численность медведей, бобров и рысей

На территории Свердловской области занялись регулировкой численности животных. Опубликован перечень зверей и птиц, подлежащих отлову и отстрелу.
Как говорится в приказе регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира, всего в списке девять позиций. Отстрелу подлежат волки, лисы, енотовидные собаки, лоси, бобры, рыси, кабаны, бурые медведи, а также сизые голуби. При этом животных, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, отлавливать всё же нельзя.
Ранее "Облгазета" уже писала, что на Среднем Урале стартовал отстрел кабанов. Сделано это в рамках профилактики распространения африканской чумы свиней (АЧС). Охотиться на них можно до 1 апреля 2022 года. По итогу должно остаться не более 0,25 особи на 1 000 гектаров.
Сейчас на Среднем Урале насчитывается около 18 тыс. диких кабанов, средняя плотность популяции этого животного составляет 0,86 особи на 1 000 га. Численность кабанов планируется уменьшить на 12 тыс. особей.
Кроме того, сообщалось о регулировании численности волков на территории охотничьего угодья "Нижнетагильское" (до 30 апреля). Причинами такого решения стали превышение показателей максимальной численности волков и угроза нанесения ущерба здоровью людей, других животных.
За первые два месяца 2021 года на Среднем Урале было уничтожено более 120 серых хищников.
Добавим, ещё одним новым документом департамента уточняется, что с 9 марта по 7 мая на территории охотничьих угодий "Лебяжское", "Рыбниковское" и "Маминское" разрешается отстрел лис, волков и енотовидных собак. Это необходимо в связи с угрозой возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов и угрозой нанесения ущерба здоровью граждан.
Стоит отметить, что лисы и енотовидные собаки являются разносчиками бешенства. Человек, контактировавший с инфицированным животным, может заразиться. Единственный способ уберечь себя – вакцина. При отсутствии профилактики у больного в 100% случаев наступает летальный исход.