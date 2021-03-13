Пожароопасный сезон на Среднем Урале начнётся с середины апреля

В Свердловской области пожароопасный сезон может начаться с 15 апреля. В регионе идёт подготовка.
Особое внимание уделяется противопожарному обустройству лесов и организации мониторинга пожарной опасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Отмечается, что для обнаружения лесных пожаров будут задействованы 27 наблюдательных пунктов, системы видеонаблюдения "Лесохранитель", а также наземные и авиационные патрули. В распоряжении последних находятся три вертолёта и пять самолётов.
К тушению лесных пожаров в 2021 году готовы 4 615 человек, около 2 000 единиц техники и почти 9 000 единиц оборудования.
Добавим, в предыдущие два года в рамках нацпроекта "Экология" на Среднем Урале обновили парк лесопожарной техники на 80%. В 2021 году областные власти планируют приобрести ещё 25 единиц техники.
Напомним, в середине апреля в регионе также ожидается начало паводка. В период возможных подтоплений жилого сектора и объектов жизнеобеспечения будет действовать 57 пунктов временного размещения. Они смогут принять почти 30 тысяч человек.
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