Пожароопасный сезон на Среднем Урале начнётся с середины апреля

К тушению лесных пожаров в 2021 году готовы 4 615 человек, около 2 000 единиц техники и почти 9 000 единиц оборудования. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области пожароопасный сезон может начаться с 15 апреля. В регионе идёт подготовка.

Особое внимание уделяется противопожарному обустройству лесов и организации мониторинга пожарной опасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Отмечается, что для обнаружения лесных пожаров будут задействованы 27 наблюдательных пунктов, системы видеонаблюдения "Лесохранитель", а также наземные и авиационные патрули. В распоряжении последних находятся три вертолёта и пять самолётов.

К тушению лесных пожаров в 2021 году готовы 4 615 человек, около 2 000 единиц техники и почти 9 000 единиц оборудования.

Добавим, в предыдущие два года в рамках нацпроекта "Экология" на Среднем Урале обновили парк лесопожарной техники на 80%. В 2021 году областные власти планируют приобрести ещё 25 единиц техники.

Напомним, в середине апреля в регионе также ожидается начало паводка. В период возможных подтоплений жилого сектора и объектов жизнеобеспечения будет действовать 57 пунктов временного размещения. Они смогут принять почти 30 тысяч человек.

Читайте также:

Правительство РФ направит в регионы 21 тысячу единиц лесопожарной техники.

В 2020 году на Среднем Урале ликвидировали вдвое больше природных пожаров, чем в 2019-м.

Свердловчан оштрафовали на 2,2 миллиона за возможные лесные пожары.