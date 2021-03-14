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14 марта 2021, 18:03

Зима отступает: в Свердловской области потеплеет до +5°С

Весна

Весеннее настроение свердловчанам в ближайшие три дня могут омрачить лишь небольшие снегопады и стабильно сильный юго-западный ветер. Фото: Галина Соловьёва.

На Средний Урал приходит весна. В первой половине следующей недели столбики термометров днём будут показывать от -4°С до +5°С.

По информации на сайте Уральского гидрометцентра, в ночь на понедельник, 15 марта, температура воздуха в Свердловской области будет варьироваться от -15°С до -10°С, но днём ожидается потепление до -4...+1°С. 16 марта столбики термометров будут показывать ночью -12...-7°С, а днём – -3...+2°С. К среде воздух прогреется до -10...-5°С ночью и 0...+5°С днём.

Весеннее настроение свердловчанам в ближайшие три дня могут омрачить лишь небольшие снегопады и стабильно сильный юго-западный ветер с порывами до 14-15 метров в секунду.

В Екатеринбурге ночи будут теплее, чем в других районах Свердловской области, но днём будет немного прохладнее. Столбики термометров в уральской столице будут показывать: -12...-10°С ночью и -3...-1°С днём (15 марта), -9...-7°С ночью и -2...0°С днём (16 марта), -7...-5°С ночью и +1...+3°С днём (17 марта).

Фото: Уралгидромет

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Областная газета Свердловской области

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