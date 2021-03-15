Свердловчане высадят 170 тысяч деревьев в рамках акции «Сад памяти»

«Сад памяти» – международная акция по высадке 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. Фото: Павел Ворожцов.

Свердловская область готовится к международной акции "Сад памяти", посвящённой погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Уже подготовлено 26 площадок, где высадят более 170 тысяч деревьев.

Главная площадка расположится на территории Берёзовского лесничества. В этом и других свердловских лесничествах весной будут посажены хвойные деревья. В свою очередь, высадка декоративных и лиственных деревьев стартует в городах и посёлках, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

По словам регионального министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова, в прошлом году, несмотря на ограничения по COVID-19, в честь 75-летия Великой Победы свердловчане посадили более 360 тысяч деревьев.