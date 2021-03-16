На очистку водоёмов Екатеринбурга готовы потратить 2 миллиона

Общая протяжённость подлежащих очистке водных объектов составляет 25,7 км. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который займётся очисткой водных объектов, расположенных на территории муниципалитета. На это из городского бюджета готовы выделить 2 млн рублей.

Как говорится в документации, размещённой на сайте госзакупок, необходимо провести "очистку акватории и обмелевших участков русел рек, обособленных водных объектов, находящихся в границах особо охраняемых природных территорий местного значения".

От исполнителя требуется собирать отходы c акватории и обмелевших участков водных объектов, упаковывать их и передавать спецорганизациям для последующей утилизации. Общая протяжённость подлежащих очистке водных объектов составляет 25,7 км. Установленный срок оказания услуг - с даты заключения контракта по 30 ноября 2021 года.

Исходя из представленного ниже графика оказания услуг понятно, что избавлять от мусора предстоит Исеть. В перечне значатся 12 участков реки.

Фото: техзадание

Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе завершится 25 марта. Электронный аукцион планируется провести 26 марта.

Напомним, в прошлом году за очистку Исети в Екатеринбурге готовы были заплатить 2,5 млн рублей.