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Общество / Природа
17 марта 2021, 12:05

Медведи проснулись в Екатеринбургском зоопарке

гималайский медведь

Весенние цветы пришлись по вкусу медведю Гаю. Фото: екатеринбургский зоопарк.

В Екатеринбургском зоопарке после четырёх месяцев сна из спячки начали выходить медведи. Первым, как и несколько лет подряд, из берлоги показался гималайский медведь Гай.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, в этом году сотрудники зверинца подготовили для медведей сюрприз, украсив их вольеры мимозами. Гай уже обнюхал цветы и даже попробовал их на вкус. 40-летняя Ветка понюхала цветы и ушла досыпать в тепло. Остальные медведи предпочли остаться в тёплых берлогах.

В зверинце живут: бурые медведи Ветка и Черныш, белокоготные – Карат и Чара, а также гималайские – Гай и Сойка. Также не стоит забывать про белых мишек – Умку и Айну.

Отмечается, что после зимовки косолапым необходимо перестроить свою пищеварительную систему на новый режим. В связи с этим на завтрак медведи получают яблоки, огурцы и хлеб, а на ужин – нежирную рыбу. Посмотреть на медведей можно в утренние часы.

Статистика

За последние 10 лет самый ранний подъём был у медведей в 2016 году – они начали просыпаться в 20-х числах февраля, а самый поздний – в 2011-м. Тогда они покинули берлоги только в первых числах апреля. Выход медведей из берлоги зависит главным образом от температуры на улице.

Добавим, ранее директор зоопарка Светлана Прилепина рассказала, что в зверинце ведутся работы по расширению вольеров. В частности, есть эскизные проекты по увеличению территории загона белых медведей. Кроме того, в разработке находится аналогичная документация для вольера амурских тигров.

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Стало известно, каких животных привезут в Екатеринбургский зоопарк.

Областная газета Свердловской области

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