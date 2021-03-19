Темы дня

Общество / Природа
19 марта 2021, 16:40

МЧС предупреждает свердловчан о метели в выходные

Метель

В непогоду следует избегать шатких конструкций, зданий с неустойчивой кровлей, деревьев, оборванных проводов и объектов, нависших на строениях. Фото: Алексей Кунилов.

В субботу, 20 марта, в Свердловской области ожидаются метели, сильные снегопады и налипание мокрого снега на проводах. Региональное МЧС напоминает жителям Среднего Урала меры безопасности в непогоду.

В ближайшие дни свердловчанам рекомендуется воздержаться от дальних поездок на автомобиле и турпоходов в лес. Если поездка неизбежно, необходимо взять с собой в автомобиль термос с горячим чаем, заряжённый телефон, топор, лопату и трос.

Водителям необходимо быть особенно бдительными на дороге, соблюдать дистанцию до других автомобилей и избегать резких манёвров. Пешеходы должны соблюдать осторожность, двигаясь по тротуарам, так как снег может завалить ямы и неровности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в непогоду следует избегать шатких конструкций, зданий с неустойчивой кровлей, деревьев, оборванных проводов и объектов, нависших на строениях.

ФКУ "Уралуправтодор" также предупреждает автомобилистов о гололёде и снижении видимости на дороге. В связи с этим на дорогах федерального значения Свердловской области вводится режим повышенной готовности - на опасных участках дороги будет организовано дежурство техники.

Для вызова экстренной помощи свердловчан просят обращаться по по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".

Читайте также:

Конец недели в Свердловской области будет снежным.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.03.2021, 18:26 / Экономика
Российским аграриям, пострадавшим от африканской чумы свиней, смягчат условия погашения кредитов
19.03.2021, 17:49 / Общество
С 22 марта свердловским охотникам начнут выдавать разрешения на добычу птиц
19.03.2021, 16:40 / Общество
МЧС предупреждает свердловчан о метели в выходные
19.03.2021, 16:39 / Общество
Журналист «Областной газеты» стал номинантом регионального конкурса «Разговор о хорошем»
19.03.2021, 16:04 / Общество
Под Екатеринбургом за 40 миллионов построят Южный обход