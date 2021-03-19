МЧС предупреждает свердловчан о метели в выходные

В субботу, 20 марта, в Свердловской области ожидаются метели, сильные снегопады и налипание мокрого снега на проводах. Региональное МЧС напоминает жителям Среднего Урала меры безопасности в непогоду.
В ближайшие дни свердловчанам рекомендуется воздержаться от дальних поездок на автомобиле и турпоходов в лес. Если поездка неизбежно, необходимо взять с собой в автомобиль термос с горячим чаем, заряжённый телефон, топор, лопату и трос.
Водителям необходимо быть особенно бдительными на дороге, соблюдать дистанцию до других автомобилей и избегать резких манёвров. Пешеходы должны соблюдать осторожность, двигаясь по тротуарам, так как снег может завалить ямы и неровности.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в непогоду следует избегать шатких конструкций, зданий с неустойчивой кровлей, деревьев, оборванных проводов и объектов, нависших на строениях.
ФКУ "Уралуправтодор" также предупреждает автомобилистов о гололёде и снижении видимости на дороге. В связи с этим на дорогах федерального значения Свердловской области вводится режим повышенной готовности - на опасных участках дороги будет организовано дежурство техники.
Для вызова экстренной помощи свердловчан просят обращаться по по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".
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