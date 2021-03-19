С 22 марта свердловским охотникам начнут выдавать разрешения на добычу птиц

В свердловских лесах можно встретить тетерева, глухаря, рябчика и куропатку и других представителей пернатых. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области с 22 марта начнётся выдача разрешений на добычу птиц на северные участки. Охотиться на пернатых можно будет, в том числе на территории Нижнего Тагила.

Разрешение можно будет получить с 8:30 22 марта в Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира (Екатеринбург, ул. Малышева, 101). Охотников ждут в кабинете №66.

В свердловских лесах можно встретить тетерева, глухаря, рябчика и куропатку и других представителей пернатых.

В департаменте уточняют, что северные участки располагаются на территориях: Нижнего Тагила, Артинского, Волчанского, Гаринского, Верхнесалдинского, Горноуральского, Невьянского, Нижнетуринского, Новолялинского, Североуральского, Серовского, Сосьвинского, Тавдинского, Туринского, Шалинского, Ивдельского, Качканарского, Кушвинского городских округов, Таборинского муниципального района, городских округов "Город Лесной", Верхняя Тура, Верхотурский, ЗАТО Свободный, Карпинск, Краснотурьинск, Красноуральск, Нижняя Салда, Пелым, Староуткинск, а также Махнёвского муниципального образования, муниципального образования Алапаевское и муниципального образования город Алапаевск.

31 августа 2020 года Министерством юстиции РФ зарегистрирован приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24.07.2020 № 477 "Об утверждении правил охоты". Он вступает в силу с 01 января 2021 года.

Добавим, ранее был опубликован перечень зверей и птиц, подлежащих отлову и отстрелу на территории Среднего Урала. В перечень вошли волки, лисы, енотовидные собаки, лоси, бобры, рыси, кабаны, бурые медведи, а также сизые голуби.