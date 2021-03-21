Начало недели в Екатеринбурге будет тёплым и бесснежным

Небольшие снегопады, которые ожидаются в некоторых районах Среднего Урала, обойдут уральскую столицу стороной. Фото: Галина Соловьёва.

Начало новой недели порадует жителей Свердловской области плюсовой температурой. Небольшие снегопады, которые ожидаются в некоторых районах Среднего Урала, обойдут уральскую столицу стороной.

Как сообщает пресс-служба Уральского гидрометцентра, в ночь на понедельник в Екатеринбурге ожидается -11...-9°С, а днём воздух прогреется до 0...+2°С. 23 и 24 марта будет становиться всё теплее и теплее: во вторник — от -8 до -6°С ночью и от +1 до +3°С днём, в среду — от -3 до -1°С ночью и от +2 до +4°С днём. В уральской столице будет облачно, но преимущественно без осадков.

В других районах Свердловской области будет немного холоднее. В ночь на 22 марта столбики термометров будут показывать -13...-8°С (-18°С при прояснении), а днём потеплеет до -2...+3°С. Во вторник ночью ожидается -10...-5°С, а днём температура поднимется до +4°С. В среду воздух прогреется до -5...0°С ночью и 0...+5°С — днём.

С понедельника по среду на территории Среднего Урала ожидаются небольшие снегопады и гололедица. Ветер юго-западный, от 4 до 10 метров в секунду.

Фото: сайт Уралгидромета

Напомним, 20 марта Екатеринбург и южные районы области засыпало снегом. Мэрия уральской столицы сообщала, что коммунальщики вывезли за ночь 6 тысяч 346 тонн снега и рассыпали 126,6 тонны противогололёдных материалов и 15 тонн мелкофракционного щебня.