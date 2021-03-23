Как выбрать правильный прогноз погоды?

По словам Галины Шепоренко, метеоролог – общее название специальности, синоптик – метеоролог, специализирующийся на подготовке прогнозов погоды Фото: Павел Ворожцов

Сегодня – День работников гидрометеорологической службы. Для специалистов этой отрасли в Свердловской области нынче он особенный: в этом году Екатеринбургской магнитной и метеорологической обсерватории исполнилось 185 лет. Накануне профессионального праздника главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Галина ШЕПОРЕНКО дала эксклюзивное интервью «Облгазете».

Точка отсчёта

– Попытки вести более-менее регулярные наблюдения за погодными явлениями Урала предпринимались почти триста лет назад, ещё во время Великой Северной экспедиции в 1734 году. Но уральские гидрометеорологи ведут отсчёт с другой даты. С какой именно?

– Днём своего рождения Гидрометслужба Урала считает начало наблюдений Екатеринбургской магнитной и метеорологической обсерватории – 1 января 1836 года. Результаты наблюдений, проводившихся на Обсерваторской горке Екатеринбурга уже в 1837 году, были опубликованы в первом томе «Метеорологических и магнитных наблюдений, произведённых в Российской Империи». В последующие годы результаты наблюдений публиковались регулярно.

– В сборнике, посвящённом одному из юбилеев гидрометеорологических наблюдений на Урале, есть горделивое высказывание, что первая станция на Плешивой горке в Екатеринбурге была построена без единого железного гвоздя. Почему это так важно?

– Гвозди при строительстве обсерватории, конечно же, использовались, но все металлические изделия – гвозди, дверные ручки, печные заслонки и прочее – были медными. Это важно, так как медь – немагнитный металл и не искажает наблюдения за магнитным склонением.

– В названии вашей организации на первом месте стоит элемент «гидро», почему выделили именно водную стихию?

– Так сложилось исторически. В 1929 году была создана единая Гидрометеослужба СССР, и в процессе структурных преобразований подразделения разных ведомств ведущие гидрологические наблюдения объединили. Одно из основных направлений деятельности Гидрометслужбы – наблюдение за водами суши. Эти данные необходимы, чтобы спрогнозировать характер весеннего половодья. Они также служат информационной базой для учёта водных ресурсов, строительного проектирования, контроля качества воды. В системе Росгидромета существуют три государственных научно-исследовательских института: гидрологический и океанографический в Санкт-Петербурге, а также гидрохимический в Ростове-на-Дону. Они не только изучают и обобщают результаты многочисленных наблюдений, но и ведут методическое руководство этими наблюдениями.

С земли и из космоса

– Судя по карте, размещённой на сайте вашего учреждения, Свердловская область покрыта достаточно густой сетью подразделений, которые ведут наблюдения за природными явлениями. Тут и метеостанции, и наблюдательные посты, и пункты наблюдения…

– Росгидромет – единственная структура в России, имеющая государственную сеть стационарных наблюдений за состоянием окружающей среды. Именно стационарных. Это важно, поскольку длительные регулярные наблюдения в одном месте позволяют сделать выводы о временных и пространственных изменениях состояния окружающей среды, будь то изменение климата, водного режима или фонового загрязнения. Существует также сеть наблюдательных пунктов и аналитических лабораторий по контролю загрязнения окружающей среды.

Государственные метеостанции имеют штат, служебное помещение для круглосуточной работы (дом или мобильное здание), огороженную метеоплощадку с оборудованием. Современный канал связи со службой автоматизированной системы передаёт гидрометеорологические данные Уральского УГМС. Оно обеспечивает оперативный сбор информации с наблюдательной сети и её передачу в общую базу данных Росгидромета, которая находится в Обнинске.

В Свердловской области действует 36 метеостанций с персоналом и полной программой наблюдений, несколько автоматизированных метеостанций и метеорологических постов с ограниченным объёмом наблюдений, а также 46 гидрологических постов, две гидрологические станции. 15 метеостанций ведут агрометеорологические наблюдения в интересах сельхозпроизводителей. В их штате есть агрометеоролог, который выполняет специальные наблюдения на полях с посевами зерновых и овощных культур (влажность почвы, состояние растений и др.). На основе всех этих наблюдений даются специальные прогнозы для Департамента сельского хозяйства: об оптимальном сроке начала полевых работ, теплообеспеченности вегетационного периода, урожайности различных культур.

– Насколько важны наземные станции в эпоху спутников?

– Они необходимы. Да, космическая информация важна. Существуют технологии, позволяющие обнаружить районы, где потенциально возможны быстроразвивающиеся опасные метеорологические явления: грозы, шквалы, град. Однако надёжных методов прогноза таких явлений пока нет. Основывать прогнозы только на информации космических аппаратов невозможно, они не дают всего спектра необходимых данных, точность измерений тоже ограниченна. Поэтому наземные и аэрологические (с помощью шаров-радиозондов) наблюдения не теряют своей актуальности.

– Какой из океанов оказывает большее влияние на климат Урала? Или все вносят свою лепту?

- Океан занимает 70 процентов земной поверхности. Это важный погодо- и климатообразующий фактор. Наш регион досягаем и для атлантического, и для арктического воздуха. Нередко разнородные массы воздуха встречаются над Уралом, тогда в зоне обострённых погодных контрастов могут возникать опасные явления. Такие, например, как сильный ливень в Бисерти – Нижних Сергах 20 июля 2020 года, когда за два часа выпала месячная нома осадков, возник дождевой паводок и затопления в населённом пункте. Процессы в океане до сих пор изучены недостаточно из-за его большой площади, глубины, недостаточной плотности наблюдений. Даже далёкий от Урала Тихий океан может опосредованно влиять на климат наших территорий за счёт наличия большого океанического конвейера, обеспечивающего взаимодействие разных частей мирового океана. В последние годы учёные работают над изучением процессов в океане и над созданием не только модели атмосферы, но и системы Земли в целом.

Штормовое предупреждение

– Существует перечень опасных гидрометеорологических явлений, утверждённый в 2015 году. Изменяется ли он?

– Перечень опасных гидрометеорологических явлений разработан в целом для России, но критерии некоторых явлений, скажем, жары и мороза, устанавливаются в зависимости от климатических особенностей региона. Критерии и сам перечень меняются нечасто. Так, после очень холодного января 2006 года, когда морозы, хотя и не достигали рекордных значений, но охватили большую часть страны и были длительными, были введены критерии «аномально-холодный период» и «аномально-тёплый период» соответствующей длительности (не менее пяти дней) и отклонения средней суточной температуры от нормы (7° и более).

– Как Уралгидромет взаимодействует с МЧС? Почему одним, например, постоянно приходят СМС о надвигающейся непогоде, а другим — нет?

- Мы заключаем ежегодное соглашение с главным управлением МЧС России по Свердловской области. Большая часть информации общего назначения передаётся безвозмездно. Это прогнозы на трое суток по территории области и Екатеринбургу, предупреждения о возникновении опасных явлений. В частности, летом 2020 года длительное время синоптики обеспечивали специальными прогнозами работу по локализации и тушению лесных пожаров на севере Свердловской области и работы по ликвидации разрушений после дождевого паводка в Нижних Сергах. Но есть и специализированная информация, передаваемая на возмездной основе. Предупреждения об опасных явлениях передаются синоптиком Уральского УГМС в диспетчерскую службы МЧС немедленно, и их распространением по всем муниципалитетам занимается МЧС. Почему не все операторы сотовой связи доводят до своих абонентов эту информацию, не могу сказать.

– В советское время люди ориентировались на один прогноз погоды, слушали его по радио, а сейчас этих прогнозов огромное количество: на основании чего они составляются и насколько достоверны?

– Информация наблюдательной сети имеет открытый доступ, есть также доступные численные модели атмосферы. Поэтому если у какой-либо структуры есть технологии и соответствующие специалисты по работе с такими технологиями, то они могут с разной степенью успешности выдавать автоматизированный прогноз погоды. Но пользователям стоит иметь в виду, что такой прогноз не предупредит о каком-либо опасном метеоявлении. Также не стоит доверять прогнозу свыше семи-десяти дней.

– Сейчас большинство прогнозов погоды сопровождаются припиской «Ощущается как…». Что влияет на ощущения и кто их определяет?

– На «ощущение» от погоды влияют скорость ветра и влажность воздуха. «Ощущается как» – упрощённое замещение специального выражения «эквивалентно-эффективная температура», которая вычисляется по формуле, куда входит измеренная температура, влажность воздуха и ветер. В системе Росгидромета этот параметр не вычисляется и не прогнозируется. На современных интернет-сервисах перевод обычной температуры в «ощущение» делается автоматически (через компьютер). Усиление ветра, так же как и повышение влажности воздуха, ведёт к понижению «ощущаемой» температуры, то есть кажется холоднее, чем на самом деле.

– Как вас поздравляют близкие, друзья и коллеги с профессиональным праздником?

– Каких-либо специфических подарков друг другу не дарим. Но зато благодаря современным коммуникациям обмениваемся с коллегами из многих регионов страны поздравлениями, в которых непременно присутствуют пожелания удачных прогнозов.

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Опубликовано в №049 от 23.03.2021