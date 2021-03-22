Водоёмам Среднего Урала прописали волонтёров

К 2030 году 90 процентов населения Свердловской области должны быть обеспечены качественной питьевой водой. Фото: Алексей Кунилов

Тему плачевного состояния свердловских водоёмов редакция «Областной газеты» подняла в большом материале «Мёртвая вода», опубликованном в № 40 от 10.03.2021. А вчера, во Всемирный день воды, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов провёл в режиме онлайн встречу с журналистами, на которой ответил и на некоторые из затронутых нами вопросов.

Средний Урал – в отстающих?

Напомним, что в соответствии с указом Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации» и губернаторской программой «Пятилетка развития», к 2030 году 90 процентов населения нашей области должны быть обеспечены качественной питьевой водой. Но по состоянию на сегодняшний день такая вода доступна лишь 78,2 процентам наших земляков. Один из путей достижения намеченного показателя – реализация в регионе федерального проекта «Чистая вода», который предусматривает строительство новых и реконструкцию действующих сетей водоснабжения. Ранее «ОГ» сообщала, что по этому проекту Свердловской области в расчёте на одного человека почему-то выделяется значительно меньше средств из федерального бюджета, чем соседней Тюменской области, где с качеством питьевой воды дела обстоят гораздо лучше. Об этом говорится в отчёте Счётной палаты РФ, посвящённом экологической реабилитации водных объектов в 2020 году.

Однако на обеспеченность населения качественной питьевой водой влияет не только исправность сетей и очистных водозаборных сооружений, но и состояние самих источников, из которых эту воду черпают. К сожалению, согласно всё тому же отчёту федеральной Счётной палаты, Средний Урал оказался лидером антирейтинга ещё по одному очень важному показателю: за минувшее десятилетие в нашем регионе произошло наибольшее количество случаев экстремально высокого техногенного загрязнения водоёмов. К тому же, как утверждается в документе, их экологическая реабилитация в последние годы не проводилась вообще.

У министра иное мнение

Тем не менее министр Алексей Кузнецов в ответ на просьбу «Областной газеты» прокомментировать приведённые данные заявил, что с подобным анализом федеральных аудиторов он не знаком, а ситуацию с чистотой водоёмов в нашем регионе не считает столь уж плохой. По его словам, проблемы с водоснабжением населения у нас действительно есть, но связаны они прежде всего с маловодностью Свердловской области.

– Ведь хотя на Среднем Урале имеется более 18 тысяч водных объектов, в засушливые периоды почти каждый год руководству региона приходится обращаться за помощью к соседям. В таких случаях свердловчан обычно очень выручают челябинцы, поставляя по нашей просьбе в систему водоснабжения Екатеринбурга чистейшую воду из Нязепетровского гидроузла, – рассказал Алексей Кузнецов.

Понятно, что дефицит пригодной для питья воды заставляет уделять особое внимание содержанию в чистоте имеющихся у нас водоёмов. Для этого, по словам министра, в регионе делается очень многое. В качестве примера он привёл проведённые в прошлом году работы по очистке 2,5 километра русла реки Бобровки, что позволило коренным образом улучшить водоснабжение населения Артёмовского городского округа. А в 2021 году, отметил Алексей Кузнецов, начались крупномасштабные работы по реабилитации Черноисточинского пруда в Нижнем Тагиле. На осуществление этих работ выделено более 450 млн рублей, в декабре 2020 года были заключены контракты со всеми подрядчиками, в настоящее время уже обустраиваются площадки для складирования 500 тысяч кубометров донных отложений и прокладываются дороги к этим площадкам.

– Черноисточинский пруд – это только первая ласточка, – заверил Алексей Кузнецов, – а в дальнейшем не меньшие по объёму работы будут выполнены по очистке озера Шарташ и прудов на реке Исети в черте Екатеринбурга.

Помогут волонтёры

Между тем, на высокий уровень загрязнения региональных водоёмов влияют не только промышленные предприятия, как это происходит в крупных городах – Екатеринбурге или Нижнем Тагиле, но и бытовой мусор в зонах санитарной охраны водоёмов. Об этом в беседе с «ОГ» говорил заведующий отделом Российского научно-исследовательского института комплексного использования и охраны водных ресурсов Александр Попов. Несанкционированные свалки вдоль берегов водоёмов становятся источником токсичных органических веществ – формальдегида, фенола и других химикатов, применяемых при производстве пластиковой посуды и предметов повседневного обихода. Вместе с талым снегом или дождевой водой эти вещества попадают в воду и отравляют её.

На несоблюдение ограничений, предусмотренных для зон санитарной охраны источников воды, указывают и в прокуратуре Свердловской области: по словам начальника отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества Алексея Морозова, подобные случаи были зафиксированы в Полевском, Нижней Салде, Новоуральске, Алапаевске, Сухом Логу и в ряде других муниципалитетов.

В этой связи Алексей Кузнецов рассказал о принимаемых правительством области мерах – и по ликвидации незаконных свалок, и по обустройству водоохранных зон вокруг водоёмов, и о роли волонтёров в работах по их очистке. Министр особо отметил энтузиазм, проявляемый студентами Уральского государственного экономического университета. Но вряд ли несколько тысяч студентов смогут очистить от прибрежного мусора все водоёмы в Свердловской области.

Поэтому экоактивистам помогают по мере возможностей и работники регионального минприроды. В минувшем году госинспекторы провели 30 проверок в области использования и охраны водных объектов, а также рассмотрели 244 обращения граждан и юридических лиц о нарушениях в этой сфере. В итоге нерадивым водопользователям выписали 23 предостережения и наложили штрафы на сумму более 800 тысяч рублей. Кроме того, сотрудники минприроды выявили и пресекли случаи причинения вреда озеру Малый Таватуй и Кушвинскому водохранилищу на сумму 1,3 миллиона рублей. Сейчас эти деньги взыскивают в судебном порядке.

Подземные воды – не альтернатива

Источниками водоснабжения населения могут быть не только открытые водоёмы. Так, в декабре 2020 года были завершены работы по поискам новых питьевых подземных источников для населения города Верхняя Салда. Работы проводились в течение 2019–2020 годов за счёт средств бюджета Свердловской области по заданию министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. В трёх километрах от города Верхняя Салда разведаны месторождения подземных вод с суммарными запасами 18,57 тысячи кубометров в сутки. Утверждённые запасы питьевых вод обеспечивают потребность города в питьевой воде, включая период чрезвычайной ситуации.

Однако, как показывает опыт, загрязнение озёр, прудов и рек – не единственная причина снижения качества питьевой воды. Порой опасность таят даже артезианские колодцы, которые принято считать источниками самой чистой воды. Например, в Махнёвском муниципальном образовании получаемая жителями из подземных скважин вода непригодна для питья сразу по нескольким санитарным показателям. В посёлке Махнёво в ней превышено содержание кремния, сероводорода, марганца и железа, а в селе Мугай – ещё и аммиака. Причём вызвано это не промышленным загрязнением, а местными особенностями геологического строения недр («ОГ» писала об этом в материале «Десять лет без чистой воды» в номере от 25.09.2020).

– Откуда в подземных водах аммиак – нам до сих пор непонятно, – рассказывал тогда директор МУП «ЖКХ» Махнёвского МО Иван Кочкарёв. – В Мугае мы пробурили порядка шести скважин, и все они оказались с аммиаком, а его никак из воды не удалить. Недавно сделали ещё одну скважину, там вода более-менее, но она в 100 метрах от реки Мугай, что довольно близко. Плохая вода и на левом берегу реки Тагил в Махнёво – там вообще нигде нельзя скважины на воду пробурить, везде железо.

Экокультура на нуле

Но таких территорий с изначально плохим качеством воды в Свердловской области крайне мало. Всё-таки большинство муниципалитетов осуществляют водозабор по старинке – с поверхностных источников. Точное количество мусора, который скопился в зонах их санитарной охраны, подсчитать довольно сложно, но речь идёт о тысячах тонн.

Откуда такие цифры? Всё очень просто. По словам Алексея Кузнецова, гидрографическая сеть Свердловской области представлена 18 414 реками общей протяжённостью более 68 тысяч километров. В октябре прошлого года сотрудники одной из горнодобывающих компаний вместе с волонтёрами расчистили от мусора берега рек Исеть и Турья, а также Колонгинского водохранилища. В уборке приняли участие около 150 человек из Каменска-Уральского, Краснотурьинска и Североуральска. Они собрали восемь КАМАЗов бытовых отходов, в том числе старую мебель, оргтехнику, автомобильные покрышки, оконные рамы и другой крупногабаритный утиль. Если учесть, что объем кузова стандартного КАМАЗа составляет в среднем 15 тонн, то можно предположить, что волонтёры вывезли порядка 120 тонн мусора. И это только с берегов одного водохранилища и двух рек, а в области их почти в 9 тысяч раз больше.

Ни для кого не секрет, что несанкционированные свалки рядом с водоёмами появляются из-за низкой, практически нулевой экологической культуры местных жителей. И сколько бы чиновники и звёзды шоу-бизнеса ни призывали граждан менять своё поведение, заметного улучшения в этом вопросе нет. Достаточно пройти около любой урны и посмотреть на неё: только в России люди кидают окурки не в мусорку, а мимо неё. В Белоруссии эту проблему побороли ещё лет десять назад: за брошенный мимо бычок там ввели большие штрафы – местная милиция не церемонится с нарушителями, доставляет их в ближайший отдел, оформляет протокол о правонарушении и выпускает через несколько часов после профилактической работы. Почему бы и нам не перенять опыт братского государства?

Несмотря на наличие предупреждающего о санитарной зоне знака, не все соблюдают ограничения, которые он накладывает. Фото: Алексей Кунилов

Более подробно о ситуации на свердловских водоёмах, основных причинах их загрязнения с разбивкой по муниципалитетам и возможных способах выхода из сложившейся ситуации «Облгазета» расскажет в следующих номерах.

Между тем В минувшие выходные глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в разговоре с журналистами портала Е1.ру так прокомментировал плохое качество питьевой воды в городе: – Да, пить эту воду (поступающую в водопровод города. – Прим. ред.) пока невозможно. Мы заканчиваем проектирование станции водоподготовки «Южная», там будет использована новая технология озонирования. 110 миллионов выделено в прошлом году на проектирование. В апреле-мае закончим проект и отправим его на госэкспертизу. После положительного заключения подадим заявку на включение в программу «Чистая вода». Это проект стоимостью около 4 миллиардов, новая ветка водоводов от Черноисточинского водохранилища. Строительство нового сооружения запланировано на 2022 год, оно займет 2–3 года. Реализация этого мероприятия обеспечит качественной питьевой водой более 200 тысяч человек.

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Черноисточинское водохранилище питает водой около половины населения Нижнего Тагила. Отрицательное воздействие на качество воды в нём оказывают сине-зеленые водоросли, которые цветут каждое лето. Фото: Алексей Кунилов

На качество питьевой воды крайне негативно влияют стихийные свалки бытовых отходов рядом с водоёмами. Чаще всего мусор оставляют отдыхающие на природе люди, которые потом сами и жалуются на неприятный запах и привкус воды в кране. Фото: Алексей Кунилов