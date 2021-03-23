Утонем – не утонем?

В Свердловской области готовятся к паводку: первая волна стихии ожидается в середине апреля. Фото: Алексей Кунилов

Две недели назад в регионе началась традиционная подготовка к сезону паводков – первую волну ждут уже во второй декаде апреля. В этом году региональные власти и главы муниципалитетов бдительны вдвойне: зима нынче выдалась снежной и морозной, а кроме того, ещё свежа в памяти прошлогодняя история потопа в Нижних Сергах.

Дома не подтопит

В ГУ МЧС России по Свердловской области называют 15 муниципалитетов, которые может затронуть паводок. Это Красноуфимский, Белоярский, Верхотурский, Каменск-Уральский, Серовский, Талицкий, Горноуральский, Карпинск и Туринский, а также Ирбитское и Махнёвское муниципальные образования, Байкаловский, Слободо-Туринский и Нижнесергинский муниципальные районы. Также под угрозой паводка окажется Нижний Тагил.

Подтопление жилого сектора и объектов жизнеобеспечения не прогнозируется, но на случай чрезвычайных ситуаций в регионе развернули 57 пунктов временного размещения. Они готовы принять почти 30 тысяч человек.

К работе по ликвидации последствий паводков готовы более 15 тысяч человек, более 3 тысяч единиц техники, 216 плавсредств и 11 единиц авиатехники, создана аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области.

В муниципалитетах готовят переправы, завозят в отдалённые территории продукты и медикаменты и ослабляют лёд вблизи мостов, следят за гидротехническими сооружениями области.

Нижний Тагил против суперпаводка

По прогнозам гидрометеорологов, паводок на Среднем Урале стартует во второй декаде апреля, однако нижнетагильские реки, подпитанные тёплыми заводскими стоками, уже вскрылись. На городских улицах началось активное таяние снега. Тагильчане уверены, что нынче воды будет необычайно много. К её пропуску готовятся службы, отвечающие за безопасность граждан, управляющие компании и горожане, чьи дома или садовые участки находятся вблизи водоёмов.

На днях грядущий паводок обсудили члены городской комиссии по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Все согласились с тем, что пропуск воды нынче может быть экстремальным.

– 35 лет не было такой суровой и снежной зимы. В ноябре и декабре осадков не было, грунты промёрзли, поэтому во время паводка ждём, что вода не будет уходить в землю, а вся начнёт скатываться в реки, – сделал вывод директор единой дежурно-диспетчерской службы Григорий Омельков.

Положение может усложнить затянувшееся таяние льда на прудах, ведь 30-градусные морозы в январе и феврале обеспечили водоёмы мощным панцирем. Так, согласно замерам, на Тагильском пруду в районе спасательной станции толщина льда составляет около 90 см, тогда как в прошлом году было 42 см.

Но и без официального мониторинга тагильчане видят, насколько снежными были последние месяцы.

– За все годы, что я работаю, столько снега не бывало, – поделилась дворник УК «Позитив» Оксана Суровец, – чтобы расчистить для жильцов дорожки, приходилось работать по выходным, брать в помощь сына и дочь. Думали, что весной вздохнём свободнее, но и март оказался снежным.

Во всех нижнетагильских дворах высятся накопленные за зиму сугробы. Некоторые управляющие компании арендуют тракторы для расчистки территории, но это скорее исключение, чем правило. Вдоль улиц также высятся горы снега, убранного с дорог. Совсем скоро они превратятся в грязные ручьи, спешащие в речки.

Лес тоже готов отдать зимние запасы. Научные сотрудники Висимского заповедника, проведя в марте снегосъёмку, выяснили, что высота сугробов в среднем составляет 80 см, а в горах – до 118 см.

У всех местных прудов есть резерв для приёма вешней воды. Самый большой у Ленёвского водохранилища – более 40 млн кубометров, Верхневыйское водохранилище сможет принять 11 млн кубометров, ещё 5 млн кубометров вместит Тагильский пруд. Черноисточинский пруд могут пополнить 2,9 млн кубометров. Замеры уровня воды ведутся регулярно. Весь март также проходит ревизия гидротехнический сооружений. Аварийных среди них нет. Проверено оборудование для оповещения людей в зонах подтопления.

В городе и вокруг него есть места, где подтопления случаются наиболее часто. Даже при спокойном паводке страдают сады возле посёлков Монзино и Антоновского, а также на берегах реки Баранча. В городе не раз уходила под воду улица Серова, идущая вдоль реки Тагил, подтапливались дома в низинах на Тагилстрое и Вагонке.

На случай подтопления в этом году в Нижнем Тагиле определены 30 пунктов временного размещения, которые могут вместить более 8,4 тысячи человек. Глава города Владислав Пинаев встретился с садоводами из товариществ Ленинского района, находящихся рядом с водоёмами.

– Лёд нынче толще, снега больше, поэтому не исключаем худшего развития событий. Тем не менее город готов к принятию необходимых мер, – заверил мэр.

Городские реки вскрываются раньше лесных и горных. На снимке – река Тагил. Фото: Галина Соколова

Готовы ко всему

Более точный прогноз паводкоопасной ситуации метеорологи обещают дать не раньше конца марта. Однако главы муниципалитетов уверяют: к встрече весеннего половодья будут готовы при любых прогнозах.

В Туринском городском округе уже подготовили переправы для жителей отдалённых населённых пунктов района – села Кумарьинского и деревни Чернышево. На днях в Кумарьинское завезли первую партию продуктов питания. Остальные продукты питания и медикаменты привезут уже после 1 апреля.

– Большой воды не ожидаем, но готовы ко всему, – отмечает глава Туринска Александр Пузырёв.

– Снега в этом году значительно больше, чем в прошлом, а осень была бесснежной, земля успела промерзнуть. Поэтому готовимся к отрицательному варианту развития событий, – говорит глава Ирбита Николай Юдин. – В прошлом году в Ирбите появилось новое муниципальное учреждение – Центр общественной безопасности. Купили катер с мотором, уазик и подвижный пункт управления для сотрудников. Инспекторы переписали всех, кто живёт в зонах затопления, выдали памятки. На особом контроле – люди преклонного возраста и маломобильные граждане.

В городском округе Верхотурский пропиливают лёд, на нескольких участках запланированы взрывные работы. Как сообщил глава муниципалитета Алексей Лиханов, новшество этого года – устройство майн (углублений во льду) возле старинного подвесного моста через Туру. Во время паводка 2016 года местную достопримечательность просто смыло течением. По контракту подрядчик должен завершить работы на этом участке до 31 марта.

– В прошлом году мы эти работы не проводили – ледоход и так прошёл безболезненно. Нынче лёд несколько толще, поэтому решили подстраховаться, – объяснил Алексей Лиханов.

Работа на опережение В июле прошлого года «большая вода» обрушилась на город Нижние Серги. Из-за сильных дождей сразу несколько рек вышли из берегов. Стихия снесла на своём пути несколько мостов, повредила сети, подтопила десятки жилых домов, а некоторые и вовсе смыла. В муниципалитете был введён режим ЧС. Ущерб от дождевого паводка составил 104,8 миллиона рублей (для сравнения: общий ущерб, причинённый половодьем в 2020 году – 112,5 миллиона рублей). Чтобы восстановить город после разрушений, региональным и местным властям понадобилось несколько месяцев. К весеннему паводку в муниципалитете начали готовиться заранее. – Провели объезд всей территории района. Противопаводковые комиссии созданы в каждом поселении, еженедельно собираю глав на комиссию по чрезвычайным ситуациям – они отчитываются о подготовке к паводку. На этой неделе будет уже третья встреча, прямо сейчас собираюсь на неё, – прокомментировал глава Нижнесергинского муниципального района Валерий Еремеев. – Заканчиваем распиловку льда на реке Средней. Заставку и Серебрянку уже вскрыли.

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