Список лесных животных к отстрелу в Свердловской области сократился

Бобры известны своим независимым характером – где хотят, там и строят плотины. Фото: Павел Ворожцов

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области изменил перечень объектов животного мира, численность которых подлежит регулированию на территории региона – соответствующий приказ №66 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Если раньше в нём значились 16 объектов, то сейчас всего 9.

Такой перечень объектов животного мира, как объясняется в документе, создаётся в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, предотвращения распространения болезней охотничьих ресурсов и охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству, животному миру и среде его обитания.

– Кроме того, есть нормы плотности зверей в лесу, утверждённые приказом Министерства природных ресурсов и экологии России, – комментирует «Облгазете» начальник отдела государственного надзора, охраны и использования животного мира департамента Евгения Шуляпина. – Например, волка не должно быть более 0,05 на 1 000 га площади, лисицы и енотовидной собаки – не более 1,0 и так далее. Если больше, надо убавлять, если меньше – подкармливать и всячески оберегать. Примерно 80 процентов от общей численности охотничьих ресурсов в хозяйствах оставляют на спортивно-любительскую охоту и 20 – на регулирование численности.

Галку, грача, чайку сизую, цаплю серую и журавля серого, как объяснили журналисту «Облгазеты» в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира региона, исключили из перечня по регулированию, потому что они больше не представляют угрозы для других популяций. Серую ворону перенесли в разряд охотничьих ресурсов, а водоплавающую птицу исключили из списка объектов к отстрелу, потому что она играет важную роль в сложившейся экосистеме.

Норку американскую также исключили, потому что она наносит незначительный ущерб рыбоводным объектам. А вот волк, лисица обыкновенная и енотовидная собака в списке объектов регулирования остались: эти животные опасны и активно переносят бешенство. Как переносчик многих болезней опасным по-прежнему остаётся и голубь сизый. Из-за частых выходов к людям и своей опасности для них отстрелу подлежат лось, медведь бурый и рысь. Сохранили в этом перечне и кабана: мало того, что он вреден тем, что пожирает посевы зерновых и овощей, так ещё и может стать переносчиком африканской чумы свиней. Вредным признан даже бобёр как любитель строить свои плотины, где хочет.

– Разрешения на отстрел в порядке регулирования численности выдаёт департамент по охране животного мира в угодья общего доступа, стоят они 650 рублей, но в закреплённых охотхозяйствах цены могут быть другие, – говорит директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира области Александр Кузнецов. – На каждое из них выносится отдельное решение с указанием места и сроков охоты, по каждому зверю по итогам охоты составляются акт изъятия и отчёт. Добычу охотник может оставить себе. Сейчас, например, в охотхозяйствах идёт регулирование поголовья кабана. Но если для спортивно-любительской охоты есть определённые сроки, то регулирование поголовья происходит в любое время года по мере необходимости.

ВАЖНО Регулирование поголовья животных в особо охраняемых природных территориях – природных парках, заповедниках и заказниках – производится по особым правилам и нормативам. Лесные обитатели, правда, границ не разумеют, но там отстрел крайне ограничен и производится только в особых случаях.

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