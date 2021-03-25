Плюсовые температуры продержатся в Свердловской области до конца недели

26 марта воздух прогреется до +3...+8 градусов. Фото: Алексей Кунилов

Днём температура воздуха не будет опускаться ниже +1 и подниматься выше +8 градусов. По ночам в Свердловской области по-прежнему ожидаются минусовые температуры.

В четверг, 25 марта, столбики термометров поднимутся до +2...+7 градусов. Осадки днём прекратятся по всей области, утром местами будет гололёд.

В ночь на пятницу будет до 0...-5. 26 марта воздух прогреется до +3...+8 градусов. Ветер сменится на западный 4-9 м/с, местами возможны порывы 15-17 м/с.

В ночь на субботу похолодает до -2...-7 градусов. Днём синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют до +1...+6 тепла. Ветер станет неустойчивым слабым. Чаще всего в такие периоды объявляются предупреждения о смоге.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщала, что температура воздуха в 20-х числах марта будет соответствовать климатической норме данного периода.

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