Свердловчан предупредили о возможном выходе голодных медведей в населённые пункты

В этом году в департамент ещё не поступало информации о выходе медведей к людям. Фото: Павел Ворожцов.

Жителей Свердловской области предупредили о возможном выходе медведей в населённые пункты. Гражданам также напомнили, что голодные косолапые опасны.

Речь об этом шла на сегодняшней пресс-конференции. По словам директора областного Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Александра Кузнецова, "если хищники будут голодными, то они скорее всего пойдут в населённые пункты".

Он отметил, что прошлый год выдался не урожайным в плане пищи для медведей, было недостаточно рябины, черёмухи, грибов. Тогда косолапые искали пропитания в населённых пунктах, создавая тем самым реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан. В итоге было отстрелено 22 хищника.

В этом году в департамент ещё не поступало информации о выходе медведей к людям. Как уточнил Александр Кузнецов, возможно они ещё находятся в спячке. Значительная часть медведей обитает в северной части региона, где ещё морозно по ночам.

"Ситуацию мы держим на контроле. Если гражданами будет зафиксирована встреча с медведем, обнаружены следы медведя, я прошу срочно сообщать в департамент. Нужно сообщить, чтобы предотвратить трагедию", – добавил он, напомнив, что с 1 апреля по 1 июня в регионе предусмотрены весенние сроки охоты (спортивно-любительской).

Ранее "Облгазета" писала, что на территории Среднего Урала занялись регулировкой численности животных. Отстрелу подлежат волки, лисы, енотовидные собаки, лоси, бобры, рыси, кабаны, бурые медведи, а также сизые голуби. При этом животных, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, отлавливать всё же нельзя.

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