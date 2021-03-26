Со дна Черноисточинского водохранилища поднимут полмиллиона кубометров донных отложений

Реабилитация водоёма ведется в рамках национального проекта «Экология». Фото: Алексей Кунилов

Муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой» ещё в прошлом году приступило к работе по очистке ложа Черноисточинского водохранилища от донных отложений в рамках нацпроекта «Экология». Все мероприятия должны быть завершены до 2023 года.

Тагилдорстрой уже выполнил работы на сумму 3 млн 832 тысячи рублей. Общая сумма контракта составляет чуть более 440 млн рублей.

«Это средства федерального бюджета. За четыре года мы должны данное водохранилище привести в надлежащее состояние», – передаёт слова министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

На данный момент проложена временная дорога, и ведётся строительство площадки для складирования донных отложений. Финальный этап подготовки этой площадки будет заключаться в оборудовании гидроизоляционной системы (объёмные цилиндрические контейнеры, изготовленные из долговечного тканого материала, для последующей фильтрации и получения сухого твёрдого материала.

Донные отложения представляют собой осадки водоёмов и водотоков, образованные обломочной и хемогенной минеральной составляющей различной крупности (галька, гравий, песок, алеврит, глина) со значительным содержанием органических веществ.