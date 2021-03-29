В Свердловской области зарегистрирован первый случай укуса клеща

В прошлом году сезон активности клещей начался 14 марта и продлился до 19 октября. Фото: Александр Исаков

29 марта свердловский Роспотребнадзор получил информацию о первом в 2021 году случае укуса клеща. Пострадавшей оказалась 44-летняя женщина из Екатеринбурга.

"Она проживает в одном из центральных районов города, никуда не выезжала, парки не посещала. Минувшей ночью она обнаружила у себя присосавшегося клеща и незамедлительно обратилась в травмпункт. Клещ извлечён. Женщина не была инфицированна, поэтому ей ввели иммуноглобулин. Отмечу, что самой эффективной мерой профилактики остаётся вакцинация от клещевого энцефалита", - рассказала в ходе пресс-конференции замруководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарёва.

Ранее "Областная газета" рассказывала, можно ли совмещать прививки от коронавируса и клеща.

В прошлом году сезон активности клещей начался 14 марта и продлился до 19 октября. В 2020 году в это время было выявлено уже 6 пострадавших от кровососущих.

За прошлый сезон активности клещей было зарегистрировано 31 180 обращений пострадавших, что на 3% меньше, чем в 2019 году. 17% случаев пришлось на детское население. Диагноз "клещевой энцефалит" подтверждён у более 40 свердловчан. Один человек скончался. "Клещевой боррелиоз" подхватили более 300 уральцев.

"На основании лабораторных исследований и полевых материалов можно прогнозировать, что численность клещей будет на уровне среднемноголетних уровней. Число пострадавших - на уровне прошлого года", -отметила Анжелика Пономарёва.