По мнению Светланы Минюровой, в последние годы интерес к Русскому географическому обществу и географии вырос. Фото: Павел Ворожцов

В марте этого года Свердловское областное отделение Русского географического общества (РГО) отмечает 75-летие со дня своего создания – само РГО встретило 175-летие в прошлом году. Журналист «Облгазеты» поговорил с председателем Свердловского областного отделения РГО, ректором Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Светланой МИНЮРОВОЙ и узнал, чем живёт региональное сообщество, какие экспедиции оно организует и растёт ли интерес к географии.

С давней историей

– Региональные отделения Русского географического общества создавались в разное время и сейчас есть в каждом субъекте России. Можно ли говорить, что Свердловское областное отделение РГО – одно из старейших?

– Первыми региональными отделениями Русского географического общества стали кавказское в Тифлисе и сибирское в Иркутске. Они образовались в 1851 году и стали опорными точками развития РГО. Многие региональные отделения РГО стали появляться уже в советские годы, особенно после войны, в том числе и наше отделение. Так что его нельзя назвать древнейшим, но оно входит в число тех, что имеют давнее основание и богатую историю: 75-летие отметили далеко не все. Сейчас мы занимаемся поиском исторических фактов, чтобы яснее представлять, как развивалось Свердловское областное отделение РГО. Но мы точно знаем, что наше отделение было создано на заседании президиума совета Уральского отделения Всесоюзного географического общества при Академии наук СССР в Свердловске 5 марта 1946 года. В состав руководящих органов тогда избрали 25 человек. Во главе общества встал Василий Патрушев, а заместителем назначили Модеста Клера — последователя знаменитого Онисима Клера.

Председатели Свердловского областного отделения Российского географического общества в разные годы: Василий Патрушев;

Аркадий Иванов;

Станислав Шварц;

Василий Прокаев;

Александр Мошкин;

Иван Шахов;

Владимир Капустин;

Михаил Горюнов.

ДОСЬЕ «ОГ» Светлана Алигарьевна Минюрова – доктор психологических наук, профессор. Окончила Уральский государственный университет по специальности «журналистика». Почётный работник высшего профессионального образования России, член коллегии министерства образования и молодёжной политики Свердловской области, председатель Свердловского регионального отделения Всероссийского педагогического собрания, член Совета по развитию туризма в Свердловской области. С 2018 года – ректор Уральского государственного педагогического университета и председатель Свердловского областного отделения Русского географического общества.

– И сегодня Свердловское региональное отделение РГО базируется на площадке УрГПУ.

– Да, изначально оно было создано на площадке Уральского индустриально-педагогического института, который впоследствии стал Уральским государственным педагогическим университетом. Это объясняется тем, что сотрудники нашего вуза готовят соответствующих специалистов и проводят разные географические и ландшафтные исследования. Можно сказать, что действующее Свердловское областное отделение РГО вышло из географо-биологического факультета УрГПУ.

– На базе свердловского отделения РГО сейчас работают разные комиссии. Чем они занимаются?

– Комиссия географического образования и охраны природы отвечает за популяризацию знаний о географии, например, за организацию географического диктанта в нашем регионе. Также сотрудники этой комиссии находятся в постоянном контакте с работниками заповедников Свердловской области, каких в регионе немало. Сотрудники историко-краеведческой комиссии занимаются созданием интересных аналитических публикаций, на основе которых потом издаются книги о Свердловской области. Собираемые ими материалы представляются на выставках в краеведческом и археологическом музеях региона. Комиссия фенологии изучает накопленные сведения о сезонных явлениях природы. Названия экспедиционной секции и секции этнографии и исторической географии говорят сами за себя. Важно, что помимо этих направлений работы, которыми занимаются практически все региональные отделения, у нас имеется секция по инклюзивному туризму. Потому что есть люди, которым, несмотря на особенности здоровья, интересен туризм, нравится ходить в походы, экспедиции. Но главное, что наше отделение постоянно взаимодействует с другими региональными отделениями и самим РГО, представляет актуальную информацию о нашей работе.

Экспедиции – на гранты

— И всё же одна из самых интересных, вероятно, – комиссия экспедиций. Какие территории исследуют члены Свердловского областного отделения РГО?

— Самые разные. Например, дайверы во главе с руководителем экспедиционной группы Сергеем Кондрашевым практически каждый год проводят подводные экспедиции по реке Тобол. Есть очень интересные спелеоподводные экспедиции: в последнее время наши спелеологи активно исследуют пещеру Таёжная на реке Вижай. А в прошлом году, например, мы организовали две экспедиции на Приполярный Урал – коронавирус нам не помешал. Основную часть членов экспедиции составляют члены РГО, но присоединиться к ним может любой желающий. Студенты, например, активно участвуют в таких экспедициях. А по их итогам участники, как правило, представляют свои фотографии и полученные исследовательские факты. Чаще всего такие встречи с заинтересованной аудиторией проходят на площадках библиотек.

— Но экспедиции — удовольствие не дешёвое. Кто их финансирует?

— Экспедиции проводятся на выигранные гранты. РГО как общественная организация всегда проводит конкурсы грантов, так что региональные отделения, можно сказать, постоянно соревнуются между собой. Мы пишем заявки на разные гранты: в прошлом году, например, подали семь заявок, из которых выиграли две. В этом году подали 22 заявки, но итоги конкурса ещё не подведены. Интерес к этому повышается по мере того, как люди видят, что выигрывание грантов реально. При этом многие члены РГО сами делают дополнительные взносы, чтобы поддержать экспедиции. В этом году экспедиции также будут, но куда и в каких масштабах, зависит от финансирования. Не берусь утверждать точно, но на территории Свердловской области наверняка есть какие-то неизведанные места, и найти что-то уникальное можно всегда.

— А вы в походы и экспедиции не отправляетесь?

— Сейчас нет, но в молодости активно ходила в походы, сплавлялась по Чусовой – очень красивое место. Из-за пандемии многие сейчас буквально открывают для себя Россию, и это правильно. Лично мне в этом плане очень повезло: в советское время, когда была журналистом, я побывала на практике во многих регионах нашей страны. Это нормально и важно, что люди стремятся в какие-то места, открывают для себя разные города, страны. Всё, что делает человек для того, чтобы лучше познать окружающий мир, хорошо. Но, на мой взгляд, постепенно приходит осознание, что важнее не где ты находишься, а с кем. Если рядом люди, которые обладают определёнными ценностями, то любая точка приобретает свою привлекательность.

— Из-за Интернета мы обленились, стала заметна географическая неграмотность. Молодёжь практически перестала пользоваться обычными картами и запоминать местность, так как полностью полагается на электронные навигаторы. Насколько это правильно?

— Все мы сейчас пользуемся гаджетами и набираем текст электронно, но это не значит, что мы должны разучиться писать обычной ручкой. Важно не утратить базовые навыки, которые позволяют нам не зависеть от технологий. Конечно, если человек владеет средствами, чтобы хорошо ориентироваться в пространстве, это здорово. Но полностью полагаться на устройство, которое будет по точкам прокладывать путь, не совсем верно: собственные аналитические способности и наблюдательность тоже нужно развивать. Всё должно взаимно дополнять друг друга. Те же походы – это непосредственное восприятие окружающей среды, и в таких обстоятельствах человек, как правило, осознаёт, что нужно уметь не только пользоваться навигатором, но и понимать, что такое компас и как ориентироваться в пространстве по нему и по другим признакам природы. В век навигаторов и компас может пригодиться.

Прирост на 200 процентов

— У нашего отделения РГО есть несколько своих местных отделений, которые были организованы небольшими инициативными группами местных жителей. Чем занимаются эти отделения?

— Практически тем же, чем и свердловское отделение, но более локально. Раньше всех появились отделения в Сысерти, Краснотурьинске и Тавде, потому что там уже были активные инициативные группы, которые совершали походы. Отделения в Нижнем Тагиле и Североуральске открылись позднее. Интересно, что многие отделения организовывались в пандемию, и это здорово, что людям хочется познавать что-то новое независимо от неприятных обстоятельств вокруг.

— А что ещё изменилось в Свердловском областном отделении РГО за более чем два года вашего руководства?

— Помимо открытия новых местных отделений, расширения работ секций Свердловского отделения РГО и создания его штаб-квартиры, я очень рада, что интерес к нашему географическому обществу заметно увеличился. За последние два года численность в нашем отделении РГО выросла более чем на 200 процентов. Сейчас в Свердловской области 283 члена РГО, а скоро мы будем принимать ещё 20 новых членов.

— Как Свердловское отделение РГО планирует отметить этот юбилейный для себя год?

— В 2020 году, несмотря на пандемию, мы впервые в рамках всей страны отметили 18 августа День географа. Также хочется организовать фестивали в Уральском, Сибирском, Северокавказском и Южном округах по типу того, как мы провели День Свердловской области в парке «Зарядье» в Москве в сентябре 2019 года – заявка на такой грант уже отправлена. Надеемся, что в юбилейный год нам удастся провести ещё более масштабный праздник в этот день. К этому времени мы хотим завершить оборудование штаб-квартиры нашего отделения на Карла Либкнехта, 9 а. Помимо этого, мы планируем запустить по Екатеринбургу трамвай, где будет представлена история РГО. А в ближайшее время установим в столице Урала памятные таблички почётным географам нашей страны, которые внесли огромный вклад в развитие Русского географического общества.

Членство в Русском географическом обществе Стать членом РГО может любой заинтересованный в этом совершеннолетний человек, независимо от национальности, вероисповедания, гражданства и места проживания. Также членами общества могут быть и общественные объединения. Чтобы войти в РГО, необходимо ознакомиться с его уставом и положением о членстве на сайте общества, выбрать региональное отделение, в которое хотите вступить, и заполнить заявление, приложив к нему своё фото. Далее заявка рассматривается членами регионального отделения, и если они принимают положительное решение, то человек получает членский билет и значок РГО. Члены общества имеют преимущественное право пользоваться библиотечной, архивной, картографической, музейной и другой научной информацией РГО, а также могут на особых условиях бронировать гостиницы, покупать авиа- или железнодорожные билеты, оформлять страховки. Студенты и молодые учёные, являющие членами РГО, могут на льготных условиях публиковать научные труды в изданиях общества и их партнёров. На сегодняшний день численность членов РГО – чуть более 23 тысяч, и это только начало. По словам Светланы Минюровой, к обществу постоянно присоединяются те, кто искренне объединён любовью к путешествиям, туризму, географии, чувствует необходимость быть в этом сообществе и готов принимать активное участие в его жизни, организации разных мероприятий.

ЭТО ИНТЕРЕСНО На сайте Русского географического сообщества есть рубрика «Путешествие с РГО», где представлены разные маршруты. От Свердловской области там есть два маршрута: путешествие по пути железных караванов по реке Чусовая и экспедиция на снегоходах на перевал Дятлова. По словам руководителя Свердловского областного отделения РГО, эти направления пользуются популярностью у туристов.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Экспедиция на родник-источник Сарва. Фото: Свердловское областное отделение РГО