Свердловскую область на два дня накроет смог

Неблагоприятные метеорологические условия сохранятся до среды, 31 марта. Фото: Александр Зайцев.

Уральские синоптики предупреждают жителей Свердловской области о смоге. Неблагоприятные метеорологические условия сохранятся до среды, 31 марта.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, на Среднем Урале с 20:00 29 марта ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания в воздухе вредных примесей. В связи с этим объявляется НМУ первой степени опасности.

Предупреждение будет действовать до 20:00 31 марта.

Напомним, днём ранее синоптики сообщали, что перепады температур в Свердловской области сохранятся до конца марта, что может привести к гололедице. Полный прогноз погоды на следующие два дня читайте здесь.