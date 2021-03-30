Чемпионат Свердловской области по зимней рыбалке: мал улов, да дорог

Наверное, подлёдный лов – самые тихие соревнования Фото: Станислав Богомолов

В минувшие выходные на озере Исетское в Среднеуральске прошёл чемпионат Свердловской области по спортивной ловле рыбы на мормышку со льда. Казалось бы, уже весна и выходить на лёд опасно, но организаторы мероприятия уверяют, что всё учли в соответствии с требованиями безопасности.

– Рыбы на этом озере, как и везде. Но надо было соблюсти равные условия для всех 26 участников соревнований, а здесь и рельеф местности подходящий, и равномерная глубина – полтора-два метра, – рассказывает «Облгазете» председатель Федерации рыболовного спорта Свердловской области Андрей Волков. – Раньше здесь уже проходило несколько соревнований. Рядом – база отдыха «Исеть», где можно разместиться: соревнования идут в два тура за два дня. Толщина льда – 70–80 сантиметров, льдин ещё нет. Мы провели несколько предварительных замеров и установили, что безопасность гарантирована.

Вся акватория делится на три зоны, обнесённых синими флажками – А, Б и В. В этих зонах флажками отмечен периметр для каждого спортсмена. Каждый выход из зоны – с разрешения судьи-контролёра. Соревнования по подлёдному лову на мормышку значительно отличаются от обычной любительской рыбалки прежде всего строгим соблюдением правил:

расстояние между лунками должно быть не более и не менее пяти метров, поэтому у каждого судьи на поясе рулетка;

провертел дырку, а не клюёт – значит, делаешь другую. Старая уходит в запас – нужно отметить её флажками;

разрешена подкормка мормышем и мотылём, но не более одного литра каждого;

эхолотами, которые видят рыбу сквозь лёд, можно пользоваться только на тренировках;

ловить рыбу можно только одной удочкой. Ставить их на каждую лунку, как это делают вольные рыбаки, нельзя;

посторонним вход в зону спортсмена запрещён;

бур должен быть закреплён в вертикальном положении.

Самые строгие меры – по безопасности. У флага в центре всей зоны с рацией скучает спасатель МЧС из Верхнепышминского подразделения. На берегу у снегохода дежурит другой спасатель, есть и лодка пластиковая на всякий случай.

Спортсмены пробуют то одну, то другую удочку, подбрасывают подкормку. За один тур приходится сверлить по 10–20 лунок.

– Подкормка, конечно, ляжет на дно, а рыба может быть где угодно, и не факт, что она тут же кинется на еду, – говорит Андрей Волков. – Рыба выбирает наиболее комфортный горизонт, но в том и мастерство, чтобы нащупать его. В основном идёт, конечно, мелочь: ерши, окуньки, иногда плотва, подлещики. Если попадёт крупная рыба, а такое бывает, её следует отпустить: щука должна быть не более 30 сантиметров, судак – не более 35 см, а лещ – не больше 23 сантиметров. На старте спортсменам выдают пронумерованные и подписанные полиэтиленовые мешки, куда складывается добыча. Потом они пломбируются и отправляются на взвешивание…

Взвешивание проходит, можно сказать, в торжественной обстановке – собираются все рыбаки, каждый результат сопровождается аплодисментами и шутками. Например, за фразой «Вес улова – 750 граммов» тут же следуют аплодисменты и реплика: «Столько же в штуках!». Рыба действительно мелкая, в основном ёршики, уха из которых очень даже хороша. Но до традиционной общей ухи по завершению чемпионата дело не дошло – пандемия внесла коррективы.

Интересно, что среди спортсменов было несколько девушек, так что это не типично мужское занятие. Победителем нынешнего чемпионата в личном зачёте стал Сергей Рычихин из Екатеринбурга, добывший улова на 1 605 граммов. В командном зачёте отличилась нижнетагильская группа.

– Хорошо порыбачили, – комментирует Сергей Рычихин. – Первый день был для меня не особенно удачным, но вечером обсудили ситуацию, внесли коррективы по размерам и форме мормышки, и дело пошло лучше.

Победители и призёры поедут на следующий российский кубок, а там, глядишь, и на чемпионат мира попадут. Они проходят как в России, так и за рубежом: в Казахстане, в Финляндии. Каждый такой чемпионат – как шаг в повышении квалификации и мастерства. Повышаются разряды, присваиваются очередные звания – можно и до мастера спорта дорасти.

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