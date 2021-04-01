С началом апреля в Свердловскую область пришла непогода

В Екатеринбурге в первые три дня апреля температура воздуха не опустится ниже ноля. Мокрый снег с дождём ожидаются только сегодня. Фото: Алексей Кунилов

В первые дни апреля в Свердловской области ожидаются мокрый снег с дождём и ветер до 15-20 м/с. По ночам температура воздуха местами продолжит опускаться ниже ноля.

1 апреля днём столбики термометров поднимутся до +3...+8. Синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют облачность с прояснениями, осадки в виде мокрого снега с дождём, в отдельных районах гололедные явления. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы до 15-20 м/с.

В ночь на пятницу ожидается до -1...+4, на крайнем севере - до 0...-5. Днём 2 апреля будет +5...+10, облачно с прояснениями. Продолжит идти снег с дождём.

В ночь на 3 апреля похолодает до +2...-3, на крайнем севере - до -8. Днём в субботу потеплеет до +7...+12. Осадки ожидаются только на севере региона. Ветер сменится на южный 4-9 м/с.

Отметим, что в Екатеринбурге в первые три дня апреля температура воздуха не опустится ниже ноля. Мокрый снег с дождём ожидаются только сегодня.

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