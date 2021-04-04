В Свердловской области ожидается снег с дождём

Несмотря на осадки, в днём температура воздуха на Среднем Урале будет варьироваться в пределах +5...+8°С. Фото: Галина Соловьёва.

Уральские синоптики сообщают о том, что в ближайшие три дня в Свердловской области ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. При этом на Среднем Урале будет стабильно тепло.

По данным сайта Уралгидрометцентра, мокрый снег и дождь будут идти в отдельных регионах Свердловской области с понедельника по среду. В ночь на понедельник столбики термометров будут показывать -3...+2°С, ночью во вторник - от -5°С до 0°С, а в среду - от -6°С до -1°С. Днём воздух прогреется до +3...+8°С в понедельник, +5...+10°С - во вторник, +6...+11°С - в среду.

В Екатеринбурге с 5 по 7 апреля в ночное время столбики термометров будут показывать от -3 до +2°С, а днём температура воздуха будет варьироваться в пределах +5...+8°С. Снег с дождём ожидаются в уральской столице в понедельник и среду. Во вторник синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков.

Фото: Уралгидрометцентр

Напомним, сегодня Госавтоинспекция предупредила жителей региона об ухудшении погодных условий и образовании гололёда на дорогах.