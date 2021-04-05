В 2021 году на борьбу с лесными пожарами на Урале направят 2,5 млрд рублей

На Урале в пожароопасный сезон-2021 планируется привлечь около 17,5 тыс. человек и более 7,2 тыс. техники. Фото: Павел Ворожцов.

В ближайшее время на Урале стартует пожароопасный сезон. Он традиционно продлится семь месяцев, с апреля по октябрь.

Об этом заявил начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков в ходе сегодняшней пресс-конференции. По его данным, в текущем году на противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров в УрФО предусмотрено финансирование в размере 2,5 млрд рублей. Однако при необходимости сумма может увеличиться. Для сравнения, в 2020 году фактически было израсходовано 2,9 млрд рублей.

В ходе выступления Олег Сандаков рассказал и о том, что в рамках программы "Экология" уже обновлено 80% техники. Полностью обновить технопарк планируется к 2023-2024 году. Сейчас же старые машины ремонтируются и тоже используются. Начальник департамента лесного хозяйства по УрФО также упомянул, что в этот пожароопасный сезон планируется привлечь около 17,5 тыс. человек и более 7,2 тыс. техники.

Как стало известно, в 2021 году в Свердловской области пожароопасный сезон может начаться 14-16 апреля (в предыдущие годы первые пожары возникали также в эти даты). Регион признан готовым к сезону. Вместе с ним проверку уже прошли Челябинская, Тюменская и Курганская области. Проверка также стартовала в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), в Ямало-Ненецком регионе она начнётся через неделю.

Напомним, в середине апреля на Среднем Урале также ожидается начало паводка. В период возможных подтоплений жилого сектора и объектов жизнеобеспечения будет действовать 57 пунктов временного размещения. Они смогут принять почти 30 тысяч человек.

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