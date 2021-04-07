В Свердловской области потеплеет до +18

Главный синоптик Уральского гидрометцентра заявила, что началась метеорологическая весна. Фото: Галина Соловьёва

К середине апреля в Свердловской области потеплеет до +13...+18. По ночам местами будут сохраняться минусовые температуры.

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что ещё в конце марта средняя суточная температура перешагнула отметку 0°, и началась метеорологическая весна.

"Первая неделя апреля была теплее нормы на 1-2°, воздух днём прогревался в иные дни до 5-9°, местами до 12° тепла. В ближайшие трое суток характер погоды изменится незначительно, вероятны небольшие осадки. В предстоящие выходные дни и в первой половине следующей недели погоду определит усиливающийся антициклон, атмосферное давление значительно повысится. Ожидается преимущественно сухая малооблачная погода, тепло будет нарастать: температура воздуха в период 10-15 апреля ожидается ночью +4,-1°, днём 13-18° тепла", - рассказала Галина Шепоренко.

В ближайшие два дня на Среднем Урале днём будет теплеть до +6...+11. Кратковременные дожди ожидаются только 8 апреля. Ветер неустойчивый слабый, юго-восточный сменится на восточный 4-9 м/с с порывами до 15 м/с.

В пятницу потеплеет до +9...+14. Ожидается южный ветер до 4-9 м/с.

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