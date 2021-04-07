Пруд в "Зелёной роще": в лужах екатеринбургского парка поселились утки

Приход на Средний Урал стабильных плюсовых температур ознаменовался появлением больших луж на улицах и в парках свердловских городов. Фото: Галина Соловьёва.

Приход на Средний Урал стабильных плюсовых температур ознаменовался появлением больших луж на улицах и в парках свердловских городов. Одни лужи называют в честь мэра, другие становятся местом притяжения живности. Например, в екатеринбургском парке "Зелёная роща" поселились утки, которые приняли местные лужи за водоёмы.

Фотокорреспондент "Областной газеты" решил собственными глазами увидеть, насколько сильно изменился облик одного из центральных парков Екатеринбурга после резкого потепления. И посмотреть там было на что.

Некоторые спортивные площадки оказались полностью затоплены.

Фото: Галина Соловьёва.

Где-то лужи разлились на пешеходных дорожках, создавая неудобства прогуливающимся по парку гражданам.

Фото: Галина Соловьёва.

Некоторые лужи оказались настолько большими, что утки приняли их за водоём.

Фото: Галина Соловьёва.

Фото: Галина Соловьёва.

При этом администрация города не видит в обильном таянии снега ничего необычного.

"Сейчас вода на дорожках действительно присутствует в связи с тем, что земля на газонах еще не достаточно оттаяла. Никакой катастрофы нет", - прокомментировали "Облгазете" ситуацию с лужами в "Зелёной роще".

В других свердловских городах возникли аналогичные проблемы. Например, сегодня некоторые СМИ сообщали о том, что экопарк в микрорайоне Муринские пруды Нижнего Тагила, на строительство которого было потрачено 94 млн рублей, начал "тонуть в грязи". В мэрии города объясняют это тем, что парк был построен на месте пустыря, где не было растительности, а посаженный газон не успел укрепиться в грунте и связать почву во время таяния снега.

Чтобы привлечь внимание властей к проблеме подтопления дворовых территорий и улиц, жители Североуральска назвали одну из луж в честь мэра города Василия Матюшенко. "Почётная" табличка стоит во дворе одного из домов по улице 50 лет СУБРа.

Фото: пост в группе "Типичный Североуральск" "ВКонтакте".

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