Власти Екатеринбурга планируют не использовать в этом году челябинское водохранилище

У Екатеринбурга есть три основных источника водоснабжения. Фото: Павел Ворожцов

Вице-мэр Екатеринбурга Владимир Гейко заявил, что водный дефицит в этом году городу не грозит. Соответственно можно будет не использовать запасы Нязепетровского водохранилища, расположенного в Челябинской области.

Напомним, что к перекачке воды из сооседнего региона город прибегает, когда запасов своих трёх водохранилищ не хватает. Обычно это обходится более чем в 30 млн рублей в месяц.

По данным замглавы столицы Урала, в этом году заполняемость водоёмов достаточная. Так, Волчихинское водохранилище, имеющее объём 82,5 миллиона "кубов" заполнено на 61%. Заполняемость Верхне-Макаровского водохранилища превысила 56%. На Ново-Мариинском водохранилище в бассейне реки Ревда продолжается капремонт плотины

"Мы проводим второй этап капитального ремонта подводящего канала сегментного водосброса. В июне текущего года работы будут завершены. Мы рассчитываем, что обновлённое сооружение не потребует реконструкции более 30 лет", - приводит пресс-служба мэрии Екатеринбурга слова заместителя технического директора по эксплуатации МУП "Водоканал" Кирилла Шутова.

Ожидается, что в период весеннего паводка Ново-Мариинское водохранилище сможет "впитать" 70 млн кубометров воды при объёме в 100 "кубов". Вся вода из этих трёх водохранилищ очищается от органических и неорганических примесей, а гидропоток проходит лабораторный контроль. Только после этого вода поступает горожанам.

"Подготовленность водохранилищ имеет решающее значение для комфортной жизни города: от грамотного накопления воды и её привального спуска в период паводка, напрямую зависит обеспеченность столицы Урала питьевой водой. Конечно же, будем ориентироваться, на погодные условия – засушливость или дождливость летних месяцев, но на данном этапе необходимость использования Нязепетровского каскада попросту отсутствует. Водный дефицит Екатеринбургу не грозит", - считает Владимир Гейко.

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Добавим, что предстоящий паводок ожидается многоводным. По предварительному прогнозу, его начало можно ожидать с 18 апреля. В зону подтопления могут попасть 15 муниципалитетов.