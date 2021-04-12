В Свердловской области клещи покусали уже 45 человек

Среди 45 пострадавших от присасывания клещей - 26 екатеринбуржцев и 9 жителей Каменска-Уральского. Фото: Владимир Мартьянов

С начала сезона активности клещей, 29 марта, до 12 апреля от укусов пострадали 45 жителей Свердловской области. Кровососущие активизировались в 10 муниципалитетах.

16 случаев за полмесяца произошло с детьми. Среди 45 пострадавших от присасывания клещей - 26 екатеринбуржцев и 9 жителей Каменска-Уральского.

"Случаи также зарегистрированы в МО г. Нижний Тагил, Тавдинском ГО, ГО Староуткинск, ГО Сосьвинский. Всего - в 10 муниципалитетах", - рассказали "Областной газете" в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, что 29 марта свердловский Роспотребнадзор получил информацию о первом в 2021 году случае укуса клеща. Пострадавшей оказалась 44-летняя женщина из Екатеринбурга.