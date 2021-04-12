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12 апреля 2021, 16:08

В Свердловской области клещи покусали уже 45 человек

Табличка, предупреждающая о клещах

Среди 45 пострадавших от присасывания клещей - 26 екатеринбуржцев и 9 жителей Каменска-Уральского. Фото: Владимир Мартьянов

С начала сезона активности клещей, 29 марта, до 12 апреля от укусов пострадали 45 жителей Свердловской области. Кровососущие активизировались в 10 муниципалитетах.

16 случаев за полмесяца произошло с детьми. Среди 45 пострадавших от присасывания клещей - 26 екатеринбуржцев и 9 жителей Каменска-Уральского.

"Случаи также зарегистрированы в МО г. Нижний Тагил, Тавдинском ГО, ГО Староуткинск, ГО Сосьвинский. Всего - в 10 муниципалитетах", - рассказали "Областной газете" в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, что 29 марта свердловский Роспотребнадзор получил информацию о первом в 2021 году случае укуса клеща. Пострадавшей оказалась 44-летняя женщина из Екатеринбурга.

За прошлый сезон активности клещей было зарегистрировано 31 180 обращений пострадавших, что на 3% меньше, чем в 2019 году. 17% случаев пришлось на детское население. Диагноз "клещевой энцефалит" был подтверждён у более 40 свердловчан. Один человек скончался. Клещевой боррелиоз подхватили более 300 уральцев.

Областная газета Свердловской области

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