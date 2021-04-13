Синоптики предупредили о максимальных уровнях воды в реках Пышма, Тура и Ница

В выходные дни началось половодье в большинстве рек юго-запада области. Фото: Алексей Кунилов

На этой неделе в связи с пришедшим теплом вода в реках Свердловской области начнёт прибывать. Максимальные уровни воды весеннего половодья будут формироваться в реках бассейна Пышмы, притоках Туры и Ницы.

Сохраняется вероятность заторов льда и связанного с этим наводнения. Например, в реке Нейве в районе с. Кировское Алапаевского района образовался затор, что привело к резкому подъёму уровня воды (1,5 м за сутки), превышению отметки, при которой возникает подтопление моста. Такая же ситуация наблюдается на реке Туре в районе Туринска.

"В выходные дни началось половодье в большинстве рек юго-запада области, в Сосьве. В реках бассейнов Туры, Ницы, Пышмы половодье продолжало активно развиваться. Уровни воды в основном повышались по 10-30 см в сутки. Вскрылось большинство рек бассейнов Пышмы, Ницы (кроме самой Ницы), отдельные притоки Чусовой, Тагила, участки Уфы (около и до 7 дней раньше средних многолетних сроков)", - говорится в сообщении синоптиков Уральского гидрометцентра.

Отмечается, что на других реках лёд начинает темнеть и приходит в движение.

По предварительному прогнозу, паводок в Свердловской области ожидают с 18 апреля до первых дней июня ‒ в зависимости от территории региона.

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