В День космонавтики в цирке Екатеринбурга родилась обезьяна Ракета

Позже Ракета отправятся на гастроли. Фото: скрин Instagram.

У пары обезьян Коли и Милы родился малыш в Екатеринбургском цирке. Его назвали Ракета, поскольку он появился на свет 12 апреля, в День космонавтики.

Новорождённого, который принадлежит к одному из наиболее известных видов семейства мартышковые – макака-резус, опекает его мама. Он также находится под наблюдением ветеринара, и артиста-дрессировщика.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе цирка, семейство обезьян находится в уральской столице "на временном простое". Позже они, в том числе малыш, отправятся на гастроли. Изданию также уточнили, что в прошлом году учреждение принимали на передержку белого носорога и белого тигра.

Добавим, сейчас в цирке находятся животные Цирка Филатовых.

День цирка-2021 приходится на 17 апреля. Ежегодно этот праздник отмечается в третью субботу апреля, начиная с 2010 года.

Ранее "Облгазета" сообщала, что в Екатеринбургском зоопарке в семействе зелёных мартышек появился малыш. Он уже начал отходить от матери. Подробнее читайте тут.

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