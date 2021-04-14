В Свердловской области резко похолодает в пятницу

В ночь на пятницу на севере ожидаются заморозки до -3. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области резко похолодает после 20-градусного тепла. 16 апреля днём воздух погреется лишь до +5...+10. На севере температура опустится до 0 градусов.

По-летнему тёплая погода продержится сегодня и завтра. На Среднем Урале ожидается до +17...+22, на севере - до +8...+13. По ночам будет до +2...+8. Если в среду осадков не предвидится, то уже в четверг местами пройдёт кратковременный дождь.

В ночь на пятницу на севере ожидаются заморозки до -3. Ветер с западного сменится на северный и усилится до 4-9 м/с, днём возможны порывы до 17 м/с, следует из прогноза Уральского гидрометцентра. Синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом.

Добавим, что в Екатеринбурге 16 апреля столбики термометров поднимутся лишь до +5...+7. В следующие дни будет ещё прохладнее. Ожидаются ночные заморозки.